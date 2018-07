Bregje Buys wint Cenzaa award

HERPT • Cosmeticamerk Cenzaa heeft onlangs haar 'Cenzaa Huidexpert Award' uitgereikt. Bregje Buys van Huidverzorging Bregje uit Herpt werd daarbij winnaar in de categorie 'Cenzaa Huidexpert van het Jaar'.

Bregje heeft zich de afgelopen maanden op meerdere vlakken ontwikkeld en werd daarvoor geroemd door de jury. "Bregje is een gedreven persoonlijkheid die haar klanten wil verrassen. Haar salon is prachtig en ademt professionaliteit en luxe uit. Door haar deskundige en goed onderbouwde huidadvies maakt zij klanten enthousiast voor de producten van Cenzaa. Naast gastvrijheid is er ook oog voor het ondernemerschap.

Een combinatie die mooie resultaten oplevert", aldus de jury. Vorige zomer zijn de voorbereidingen voor de Award van start gegaan. Gedurende het jaar volgden verschillende opdrachten. Zo moest er een salon-ondernemersplan geschreven worden en er kwam een Mystery Guest op bezoek. "Het is prachtig om te zien hoe alle deelnemers aan de Cenzaa Huidexpert Award zich geweldig hebben ontwikkeld, en de winnaars en finalisten in het bijzonder", vindt Petra Sanderman, founder van Cenzaa.