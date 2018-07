ALTENA • Vanuit het 'Drielandenpunt' in Babyloniënbroek is zaterdag het evenement 'Altena Bruist!' gehouden, een groot feest in de aanloop naar de herindeling op 1 januari.

Fotograaf Jan Noorlandt was vanmorgen bij de start om hardlopers, wandelaars en fietsers vast te leggen. En hij zag in verschillende kernen de vele dichters die hun poëzie voordroegen. Die reportage is hier te zien.

Vanmiddag ging hij weer even naar Babyloniënbroek om de officiële opening te fotograferen.