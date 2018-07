Inschrijven voor 25e Altena Tourtocht kan nog steeds

REGIO • Oldtimerliefhebbers kunnen zich nog steeds inschrijven voor de 25e editie van de Altena Tourtocht.

De jubileumeditie wordt op zaterdag 7 juli verreden door het Land van Heusden en Altena. Verzamelen kan vanaf 9:00 uur bij 't Verlaat in Almkerk. Voorinschrijven kan voor 17,50 euro per voertuig; op de dag zelf betalen deelnemers 20 euro. Inschrijven en meer informatie via onderstaande website.

http://www.altenatourtocht.nl