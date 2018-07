CDA Altena op werkbezoek in de regio

ALTENA • CDA Altena heeft donderdag een werkbezoek gebracht aan het bedrijf 'Oerlemans Plastics' in Genderen/ Giessen en aan tennisvereniging LTV in Almkerk.

Het werkbezoek startte in Genderen, bij het bedrijf 'Oerlemans Plastics', waar de politici een presentatie kregen van algemeen directeur Johan Kranenbroek.

Tijdens deze presentatie werd er onder andere gesproken over het negatieve imago van plastic verpakkingen, maar ook over de stelling: 'Er is geen plastic probleem, maar een gedragsprobleem!'

Afbreekbaar plastic

Het CDA is onder de indruk van de inzet van het bedrijf om juist een positief imago neer te zetten, door bijvoorbeeld te focussen op voorlichting op scholen, maar ook door hun inzet op het gebied van recycling. Daarnaast werkt het bedrijf aan afbreekbare plastic verpakkingen.

Na het bezoek in Genderen, werd de locatie in Giessen bezocht.

Tennis

Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan tennisvereniging LTV in Almkerk. Er is met het bestuur onder andere gesproken over de verplaatsing van de tennis vanwege de bouw van de brede school in Almkerk op deze locatie.

Het CDA heeft deze avond heel even sfeer mogen proeven van een actieve, enthousiaste vereniging die draaiende wordt gehouden door vele vrijwilligers!