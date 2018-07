Syndion biedt verblijf met behandeling samen met 's Heeren Loo

REGIO • Zorgaanbieder Syndion ondersteunt mensen met een beperking vanuit de visie: zo gewoon waar mogelijk en middenin de maatschappij. Door de veranderingen in de zorg neemt de complexiteit van de zorgvraag van cliënten op een aantal woonlocaties toe. Syndion en zorgorganisatie 's Heeren Loo starten een samenwerking om specialistische behandeling vanuit een verblijfsplaats bij Syndion mogelijk te maken.

Vanuit de visie van Syndion gaan cliënten die behandeling nodig hebben, eerst naar de huisarts. Dit blijft ook het uitgangspunt. Syndion heeft gezocht naar aanvullende specialistische zorg van een arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en GZ-psycholoog, zodat cliënten vanuit hun eigen woonlocatie behandeld kunnen worden.

Ervaring

Collega-organisatie 's Heeren Loo deelt Syndions visie op zorg, en daarom is een samenwerking met een arts van expertisecentrum Advisium van 's Heeren Loo gestart. De behandelende artsen van 's Heeren Loo hebben een grote deskundigheid en vallen voor casuïstiek en scholing terug op hun eigen vakgroep.

Bij 's Heeren Loo werken meer dan achthonderd behandelaren door het hele land. Zij brengen hun kennis en expertise zo dichtbij mogelijk cliënten en professionals binnen en buiten 's Heeren Loo. Syndion en 's Heeren Loo zien de samenwerking en dit nieuwe aanbod voor cliënten met enthousiasme en vertrouwen tegemoet.

Arts en psycholoog

Vanaf 1 maart 2018 is Emmy Räkers (AVG) van 's Heeren Loo een dag per week werkzaam op de locaties Loonsweer in Werkendam en Anjerstraat in Leerdam. Samen met de cliënten en betrokken begeleiders werkt zij hier aan een orthopedagogisch behandelklimaat.



Sinds kort werkt ook Tamara Stolk (GZ-psycholoog) van 's Heeren Loo een aantal uren per week als regiebehandelaar bij Syndion. Zij is betrokken bij het Kinderdagcentrum in Sleeuwijk.

Op 27 juni is de formele samenwerking tussen Syndion en 's Heeren Loo ondertekend.