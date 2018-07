Hooftlanden Werkendam gedeeltelijk afgesloten

WERKENDAM • De Hooftlanden tussen de Vissersdijk en de H.J. Roubosstraat wordt van maandag 2 juli tot en met vrijdag 20 juli afgesloten.

De gemeente gaat dit gedeelte opnieuw bestraten. De kruising Vissersdijk-Hooftlanden blijft open voor verkeer. De bewoners aan de Vissersdijk en 't Eiland kunnen hun woning bereiken. Het Vlechtwerk is bereikbaar via de Sigmondstraat of Hooftlanden. Een omleidingsroute wordt aangegeven.

Van maandag 13 augustus tot en met vrijdag 24 augustus (tijdens de schoolvakantie) is het gedeelte tussen de H.J. Roubosstraat en de Sigmondstraat afgesloten. Dit gedeelte wordt opnieuw bestraat. Deze werkzaamheden zijn klaar voordat het nieuwe schoolseizoen begint. Een omleidingsroute wordt aangegeven.