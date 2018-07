Werkendam in trek bij predikanten

WERKENDAM • Opnieuw heeft een predikant een beroep aangenomen van een kerk in Werkendam.

H.J. Agteresch, kandidaat in Capelle aan den IJssel, wordt predikant in de gereformeerde gemeente in Werkendam. De gemeente kwam vacant na het vertrek van ds. M. Karens, die de gemeente meer dan twintig jaar diende en met emeritaat ging. De hervormde gemeente (wijk 2) maakte vorige week bekend dat ds. H.J. Lam uit Veenendaal het beroep heeft aangenomen naar Werkendam.

Komende zondag wordt in de hervormde gemeente (wijk 1) ds. G.R.G. van der Neut bevestigd, de bevestigingsdienst is om 10.00 uur en de intrededienst om 14.30 uur. Beide diensten worden gehouden in de dorpskerk.

Zowel wijk 1 als wijk 2 waren langere tijd vacant.

Zondag 2 september wordt in de Maranathakerk ds. M.J. Vis uit Sint-Jansklooster bevestigd. Hij volgt ds. H.P. de Goede op die vorig jaar met emeritaat ging; hij was twintig jaar verbonden aan de Maranathakerk.

Hannie Visser-Kieboom