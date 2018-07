Gemeente en De Vleet komen er niet uit

WOUDRICHEM • De gemeente Woudrichem en het bestuur van Stichting De Vleet verschillen van mening over hoe de opbrengsten van de verkoop van De Veste besteed moeten worden.

Dat is de conclusie die het college na meerdere overleggen met De Vleet heeft getrokken. Woudrichem noemt het 'principieel onjuist' dat De Vleet op eigen houtje wil beslissen over de uitbetaling van het geld.

Burgemeester en wethouders willen daarentegen graag dat de stichting opgeheven wordt en het geld dat na afhandeling van alle lopende verplichtingen overblijft - zo'n 200.000 euro - wordt overgemaakt naar de gemeente.

Zelf besteden

Volgens het tweede scenario besteedt het bestuur van De Vleet het bedrag zelf conform de doelstellingen van de stichting en heft ze zich daarna op. "De eerste optie doet naar onze mening het meeste recht aan de uitspraak om gezamenlijk op te trekken met De Vleet", schrijft het college aan de gemeenteraad.

"Wij hebben aan De Vleet voorgesteld een tijdelijke subsidieregeling vast te stellen. Op basis van deze regeling kunnen organisaties projectvoorstellen indienen, passend bij de doelstelling van De Vleet. Voor verdeling van de subsidie zullen criteria opgesteld worden op basis waarvan de subsidie verdeeld wordt. Wij hebben voorgesteld het bestuur van De Vleet (of een door hen aangewezen vertegenwoordiger) te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van deze subsidieregeling."

Het standpunt van De Vleet is echter dat de gemeente voorstellen voor besteding van het geld mag doen, die de stichting vervolgens toetst aan bepaalde criteria.

Publiek geld

"De Vleet is met publiek geld gefinancierd, zodat er ook publieke controle op besteding van de middelen moet zijn. In het voorstel van De Vleet is dat niet het geval. De gemeente zou hierin het uitvoerende werk doen, maar het bestuur van De Vleet houdt een veto", aldus B&W, die niet meer met De Vleet gaan onderhandelen.

De brief wordt afgesloten met: "De stichting kan pas geliquideerd worden als de subsidie over 2017 door ons college is vastgesteld. Dit zal plaatsvinden voor 1 augustus a.s. Hierbij zullen wij kritisch kijken naar de besteding van de door ons verleende subsidie over dat jaar."

Tom Oostra