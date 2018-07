NLPO: 'Streekomroep heeft de toekomst'

REGIO • De stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) probeert A-FM en OKÉ FM ervan te overtuigen dat een fusie de beste optie is.

"De NLPO kan een lokale omroep niet dwingen tot streekvorming, maar zal te allen tijde de betrokken lokale omroepen proberen ervan te overtuigen dat de vorming van streekomroepen de toekomst heeft", zegt Dirk Oudenaarden van de stichting. In 2020 moeten alle huidige 250 lokale omroepen zijn getransformeerd tot ongeveer 80 streekomroepen, staat te lezen op de site van de NLPO. Deze stichting is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland.

De stichting ondersteunt lokale publieke omroepen op diverse terreinen om de sector verder te professionaliseren en om de kwaliteit van de producties van lokale omroepen te verbeteren, zodat zij op het gebied van onder andere journalistieke kwaliteit kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA).

Samen met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) werkt de NLPO aan een keurmerk voor streekomroepen.

Geen klik

Oudenaarden reageert op de impasse die tussen A-FM en OKÉ FM is ontstaan, nu de besturen van beide omroepen weinig zien in verdere samenwerking, laat staan een samenvoeging. Voorzitter Kevin Joosten van RTV Altena, waar A-FM onder valt, zei vorige week maandag in de fusieraad nog dat er geen klik is tussen beide partijen. Hij riep de politiek op een keuze te maken tussen de twee omroepen, voordat het Commissariaat voor de Media dat doet.

"In het geval de raad van de nieuwe gemeente Altena positief adviseert over en kiest voor A-FM dan verkrijgt A-FM hoogstwaarschijnlijk de aanwijzing voor Altena en verkrijgt OKÉ FM een aanwijzing voor Zaltbommel en Maasdriel, mits de raden van laatstgenoemde gemeenten positief hebben geadviseerd", zegt Oudenaarden.

Naast elkaar

"Beide lokale omroepen zullen dan naast elkaar bestaan. Indien de gemeenteraad van Altena positief adviseert en kiest voor OKÉ FM dan wordt deze omroep de lokale omroep voor Altena, Zaltbommel en Maasdriel. A-FM is dan geen lokale omroep meer."

Momenteel zendt A-FM alleen uit in het Land van Heusden en Altena; OKÉ FM is daarnaast ook actief in Zaltbommel en heeft ambities om ook de inwoners van Maasdriel bij het luisterpubliek te betrekken. "Uiteraard juicht de NLPO het toe als de betrokken gemeenteraden bij hun advisering aan het Commissariaat voor de Media de voorkeur geven aan een lokale omroep die een programma verzorgt voor twee of meer gemeenten", stelt Oudenaarden verder.

Gelijkluidend advies

"Als het commissariaat van oordeel is dat de gemeenteraad zorgvuldig heeft geadviseerd (procedureel en inhoudelijk), dan volgt het het advies op en zal het die lokale omroep aanwijzen die de voorkeur van de gemeenteraad heeft. Als de aanwijzingsaanvraag twee of meer gemeenten omvat, dan moeten alle betrokken gemeenteraden een gelijkluidend advies hebben gegeven." De stichting is overigens bekend met de patstelling tussen A-FM en OKÉ FM en voerde daarover o.a. met laatstgenoemde omroep al gesprekken.

Ook burgemeester Fons Naterop van de gemeente Aalburg heeft al meerdere pogingen ondernomen om de omroepen op één lijn te krijgen. Vooralsnog is dat dus niet gelukt.

Tom Oostra