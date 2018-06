Deelnemers pilot positief over Leefsamen Aalburg

AALBURG • Mensen die hebben deelgenomen aan de pilot Leefsamen Aalburg zijn positief over de proef, waarbij diverse meldingssensoren in huis geplaatst worden.

Ze voelen zich door de sensoren geruster in hun woning en voelen zich meer verbonden met hun sociale omgeving. Driekwart van de deelnemers is dan ook bereid de dienst tegen een betaling van 10 euro per maand voort te zetten, zo staat in een evaluatie te lezen. Vijftien huishoudens binnen de gemeente Aalburg deden tussen september vorig jaar en april van dit jaar mee aan de pilot Leefsamen Aalburg.

De proef, die zich richt op op een veilige leefomgeving voor minder zelfredzame mensen, was een samenwerking tussen Altijd Thuis, het Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn, Zorgplein Maaswaarden, Correct Groep en de gemeente Aalburg. De woningen van de deelnemers zijn tijdens de pilot voorzien van sensoren, die meldingen doen in geval van brand, inbraak, dwaling en inactiviteit.

Die meldingen komen terecht bij het sociale netwerk van de deelnemers en bij Correct Groep.

Oordeel belangrijker

In eerste instantie hadden de partijen ingezet op een groep van 50 deelnemers, maar uiteindelijk meldden zich 25 huishoudens aan. Het oordeel van de deelnemers is voor de gemeente echter belangrijker dan het deelnemersaantal, zo staat in de evaluatie, die nog wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, te lezen.

Ander leermoment voor het zogenoemde consortium is het uitgebreide intakegesprek. "Dit ging te ver de diepte in, waardoor mensen het idee hadden niet tot de doelgroep te behoren." Vijf aanmelders zijn hierdoor afgehaakt voor de pilot.

Door de resultaten in Aalburg zijn in ieder geval twee zorgverzekeraars bereid om de kosten van de dienstverlening (deels) te vergoeden. Als het aan de gemeente Aalburg ligt wordt de samenwerking met Leefsamen voortgezet in Altena-verband, dus op z'n vroegst vanaf volgend jaar. De gemeente Woudrichem doet dit jaar nog een proef met Leefsamen.

Tom Oostra