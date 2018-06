Lou Goedel nieuwe voorzitter van Vereniging van Havenmeesters in Nederland

WERKENDAM/BABYLONIËNBROEK • Lou Goedel heeft voor een historisch moment gezorgd bij de Vereniging van Havenmeesters in Nederland: hij is de eerste voorzitter, die havenmeester is van een binnenvaarthaven.

Alle voorzitters in het bijna 70-jarig bestaan van de vereniging kwamen tot nu toe uit een zeehaven. Goedel, woonachtig in Babyloniënbroek, is havenmeester van Werkendam, de derde binnenvaarthaven van Nederland en tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Havenmeesters in Nederland door de leden gekozen als voorzitter.

Hij neemt de voorzittershamer over van de sinds 1 juni gepensioneerde havenmeester Ruud Verhulst, voorheen havenmeester van Moerdijk. Goedel is al jaren een actief lid van het bestuur van de Vereniging van Havenmeesters in Nederland en heeft samen met andere leden al veel congressen georganiseerd.