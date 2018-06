REGIO • Venti overhemden, overhemden van het merk Venti liggen bij veel mannen in de kast en zijn zeer populair. Dit komt omdat de overhemden van Venti een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding hebben.

Niet te duur, maar wel kwaliteit. Daarnaast vinden mannen strijken een vervelend klusje. Hier heeft het Venti op ingespeeld. De overhemden van Venti zijn namelijk strijkvrij. Een genot voor iedere man. Maar ben jij benieuwd naar het merk en zijn geschiedenis? Wanneer is het ontstaan en wat is nou het echte verhaal achter strijkvrij overhemden? Interessant? Lees dan snel verder.

Venti overhemden terug in de tijd

Officieel vallen de Venti overhemden onder het grote Duitse modeconcern Casa Moda. Het bedrijf wordt opgericht in 1924 door de Duitse Ernst Winter. In 1939 treed de 27 jarige Heinrich Katt toe het het bedrijf. Henrich heeft een neusje voor de mode. Hij werkt zich snel op en is binnen vijf jaar tijd mede-eigenaar van het bedrijf dat later wordt omgedoopt tot Venti. Hij is op dat moment pas 32 jaar. Op dat moment zijn Winter en Katt bezig met o.a. stoffen, tafellinnen en overhemden. Negen jaar later in 1948 wordt besloten dat het bedrijf zich voor 100% gaat focussen op overhemden. 14 jaar lang vindt de productie plaats onder een andere naam, genaamd "EWO" totdat in 1962 de productielocatie van Winter en Katt gereed is.

Het tijdperk van Ernst Winter is voorbij

In 1975 komt er helaas een einde aan het tijdperk van Ernst Winter. Hij overlijdt in 1975. Heinrich Katt blijf de naam nog zes jaar trouw. Totdat hij in 1981 de naam verandert in Heinrich Katt GmBH & Co. KG. Meneer Katt is op dat moment al ruim 37 jaar werkzaam in het bedrijf. Zijn zoon Klaus Katt is inmiddels ook toegetreden tot de directie.

Het bedrijf Heinrich Katt GmbH & Co. KG voert lange tijd twee merken. Voor de zakelijke overhemden gebruiken ze de merknaam "Katt" overhemden. Deze zijn van betere kwaliteit en wat duurder. Daarnaast hebben ze ook werkshirts of arbeiders shirts. Voor deze shirts gebruiken ze de merknaam "EWO". In 1990 wordt het merk ¨Casa Moda¨ gelanceerd. Alle overhemden die Heinrich Katt GmbH & Co. KG voert, worden dan onder Casa Moda verkocht. Pas later ontstaat het andere grote Duitse merk Venti.

Alle Feiten van Venti op een rijtje:

• Het hoofdkantoor van Venti is ligt in Oldenburg;

• Venti heeft op dit moment ruim 1200 medewerkers;

• Venti is actief op drie verschillende locaties: Oldenburg met 180 medewerkers op het gebied van administratie, logistiek en design, Macedonië met 890 werknemers in een eigen productiefaciliteit en in Roemenië met 150 werknemers in een eigen productiefaciliteit;

• Op dit moment is de omzet van de Katt-groep ruim 82 miljoen euro;

• De dagelijkse productie overhemden bedraagt ruim 17000 overhemden. Dit resulteert in een jaarlijkse productie van 3.8 miljoen shirts.

Venti overhemden worden overal verkocht. Op dit moment hebben zij ruim 300 winkels wereldwijd.

Het echte verhaal achter strijkvrije overhemden van Venti

De strijkvrije overhemden van Venti worden gemaakt met een luchtige weving. Dit is in de meeste gevallen een Poplin weving (de dunste weving die er is). Daarnaast is er een synthetisch draad door geweven. De synthetisch draad zorgt grotendeels voor de strijkvrijheid. Wat als nadeel gezien kan worden, is dat door de synthetische de stof minder goed ademend. Een bijkomend nadeel is dat hierdoor de transpiratielucht in het overhemd kan blijven hangen. Vervolgens wordt de stof behandeld met een chemisch goedje. Dit wordt gedaan door de stof onder te dompelen in een chemisch 'badje'. Door het chemische bad wordt de stof strijkvrij.

In het kort:

De strijkvrije overhemden van Venti zijn behandeld met een 'goedje'. Omdat de overhemden natuurlijk in de was gaan (ze moeten immers schoon worden) was je dit goedje er bij elke wasbeurt een beetje uit. Wellicht is het jou al opgevallen dat de strijkvrij overhemden de eerste keer beter uit de was komt dan de tiende keer. Dit komt omdat je het goede er als het ware uitwast. Mede hierdoor is het niet helemaal waar als merken pretenderen dat hun overhemden 100% strijkvrij zijn.