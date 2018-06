Klasgenoten helpen Woudrichemse Kyara in aanloop naar Kippenloop

WOUDRICHEM • De klasgenoten van Kyara Mikhout uit Woudrichem hebben met een sponsorloop 350 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding.

Kyara Mikhout, leerling van groep 8a van basisschool Eben Haëzer uit Woudrichem, loopt zaterdag 25 kilometer voor KWF tijdens de Kippenloop in Katwijk aan Zee. In 2007 deed Kyara voor het eerst mee met de Kuikenloop, de laatste twee edities heeft ze 15 kilometer gelopen en dit jaar gaat ze voor het eerst de uitdaging aan om 25 kilometer te lopen.

Kyara doet mee, omdat haar zus Daimy is overleden aan een hersentumor. Ook haar opa is in 2011 aan deze ziekte overleden en in haar naaste omgeving kent Kyara mensen die voor kanker worden behandeld.

Elk jaar bedenken haar klasgenoten een actie om geld te werven en hiermee hun klasgenoot en dus ook KWF te steunen. Dit jaar was er een sponsorloop rondom de school.