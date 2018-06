AltenaLokaal: 'Marktplein Wijk en Aalburg open op piekmomenten'

WIJK EN AALBURG • AltenaLokaal wil dat winkelend publiek op drukke tijdstippen kan parkeren op het marktplein in het centrum van Wijk en Aalburg.

De partij doet deze suggestie in een eigen rapport over de parkeerdruk in het centrum van Wijk en Aalburg. "Alles overwegende komt AltenaLokaal tot het advies om het plein van het centrum op piektijden open te stellen en de exacte openstelling in samenspraak met de direct belanghebbenden te regelen. Van een structurele parkeervoorziening ('in beton gegoten') naar een hybride vorm van parkeeraanbod", staat te lezen in de conclusie.

Het winkelend publiek ervaart met name op dinsdag, als de weekmarkt plaatsvindt, vrijdag en zaterdag parkeerdruk, iets wat onderschreven wordt door een rapport van adviesbureau Buiten-Ruimte, dat in opdracht van de gemeente in januari metingen verrichte.

Jumbo

Los van deze piekmomenten verwacht AltenaLokaal dat in de toekomst meer mensen vanwege 'uitbreiding van het woonaanbod', meer winkels en de komst van een Jumbo-supermarkt het centrum van Wijk en Aalburg gaan bezoeken. "Het is algemeen bekend dat de Jumbo-formule succesvol is en inmiddels meer dan 500 filialen heeft. Het is zeer aannemelijk dat dit een extra aantrekkingskracht zal hebben op de inmiddels toenemende bezoekers in het centrum", aldus de partij, die nog een aanvulling heeft: "Bij een bezettingsgraad van 85 procent kan aankomend verkeer niet altijd eenvoudig een parkeerplaats kan vinden. Dan ontstaat er zoekend verkeer. Het zoekend verkeer zal meer verkeersbewegingen maken om op zoek te gaan naar een parkeerplaats." Dat heeft o.a. negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid, aldus AltenaLokaal.

Een flexibele parkeerregeling zou het centrum aantrekkelijk houden voor de bezoekers, het zou goed zijn voor de lokale economie en het zorgt ervoor dat de parkeerdruk in omliggende straten afneemt. Bovendien blijkt uit een enquête dat ruim 40 procent het openstellen van het marktplein een goede suggestie vindt om het parkeren rondom het winkelcentrum te verbeteren.

Omwonenden

Een structurele openstelling is volgens de analyse van AltenaLokaal niet nodig en daarmee hoopt de partij de omwonenden tegemoet te komen. "De overlast beperkt blijft voor de omwonenden, omdat het parkeren op het plein alleen op enkele momenten in de week plaatsvindt."

Een proefperiode van zes maanden moet inzichtelijk maken of het marktplein op piekmomenten open kan blijven voor parkeerders of dat het plan aangepast moet worden. "De vraag vanuit de ondernemers leeft al langer. Ook vanuit de politiek is al geruime tijd aandacht gevraagd om eventuele knelpunten inzichtelijk te maken. Het is dan ook raadzaam om hier snel op te anticiperen", schrijft AltenaLokaal.