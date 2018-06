Meepraten over de leefomgeving in Altena

ALTENA • Aalburg, Werkendam en Woudrichem stellen een Omgevingsvisie op voor de nieuwe gemeente Altena. Daarin komt te staan hoe er om moet worden gegaan met de fysieke leefomgeving in Altena.

Dat is natuurlijk van belang voor alle inwoners, ondernemers en organisaties. Daarom vragen de drie gemeenten aan iedereen om mee te denken en ideeën en oplossingen voor eventuele knelpunten aan te dragen.

Internet

Zo is er op donderdag 24 mei in Fort Altena een Gebiedsconferentie gehouden waaraan ruim 120 enthousiaste en betrokken inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties hebben deelgenomen. Tijdens drie ronden van steeds tien workshops zijn in interessante discussies vele ideeën en oplossingen ingebracht rond uiteenlopende thema's als toerisme, eigenheid van de dorpen, voorzieningen, energie of bereikbaarheid.

Nu is het tijd voor de volgende stap: tot 10 juli kunnen burgers meepraten en ideeën aandragen via internet. Kijk op altena.onzeomgevingsvisie.nl. Er zijn peilingen te vinden, discussies en er komen nieuwtjes op te staan. Met de resultaten wordt verder gewerkt aan de Omgevingsvisie.