Nieuw in Heusden: Heusdense Havendagen

HEUSDEN • Stichting Heusdense Havendagen presenteert van 7 tot en met 9 september voor het eerst de Heusdense Havendagen. Het driedaagse evenement vindt plaats in en rondom de stadshaven van het vestingstadje om zeven eeuwen geschiedenis van Heusden te vieren.

Tijdens het jubileumjaar Heusden700 mag de scheepshistorie niet ontbreken. Voor Vesting Heusden is de ligging aan de Maas van groot belang geweest, zowel in de middeleeuwen als na de aanleg van de Bergsche Maas rond 1900. Zonder de scheepvaart op de Maas was Heusden er waarschijnlijk helemaal niet geweest. En ook nu nog vormt de stadshaven het kloppend hart van het stadje. Om dat te vieren organiseert Stichting Heusdense Havendagen een lang weekend vol scheepshistorie.

Programma

Van 7 tot en met 9 september worden de stadshaven en passantensteigers bevolkt door sleepboten, vracht- en visserijschepen en ander varend erfgoed. Heusden zal geuren naar teertouw en paling en gonzen van livemuziek, spelletjes en maritieme ambachten. Bewonder de historische beroepsschepen vanbinnen, luister naar zeemanskoren, blik terug op 700 jaar scheepsvaart en nog vele andere activiteiten.

De stichting Heusdense Havendagen kan rekenen op de steun van de stichting Vestingstad Heusden, die al vele jaren historische evenementen in de vesting organiseert. Beide stichtingen werken daar waar mogelijk samen om zoveel mogelijk profijt te hebben van de uitwisseling van elkaars kennis en kunde. Bij toerbeurt organiseren zij elk hun eigen evenement: de havendagen in de even jaren, de historische midzomerfeesten in de oneven jaren.

De Heusdense Havendagen zijn gratis te bezoeken en geschikt voor zowel liefhebbers van scheepvaart als voor het hele gezin. Het (voorlopige) programma is op de website te vinden via www.heusdensehavendagen.nl.