Primeur voor Wijk en Aalburgse bakker

WIJK EN AALBURG • Bakker Gerard Hardeman start samen met zijn compagnon Corianne Vos de eerste internationale, biologische bakkersschool ter wereld.

Bakker Gerard Hardeman weet het zeker: over pakweg twintig jaar werkt de gehele bakkerswereld biologisch. En Hardeman kan het weten, want hij werkte twee decennia als 'gangbare bakker', voordat hij, inmiddels ook alweer twintig jaar geleden, zijn eerste biologische brood ging maken.

"Ik weet alles van het scheikundige proces om op biologische wijze een brood te bakken. Toen rees bij mij de vraag: hoe kan ik die kennis gaan delen?'", vertelt hij op het terras van Gerard & Suus, de bakkerij van hem en zijn vrouw aan de Torenstraat in Wijk en Aalburg. Ervaring als docent heeft Hardeman al. "Ik geef regelmatig internationale workshops. Laatst stonden we hier nog met achttien bakkers uit twaalf verschillende landen en volgende week sta ik op een bake-event in Stockholm."

Als penningmeester voor Stichting EKO-keurmerk en de Biowinkelvereniging zijn de lijntjes met de bakkerswereld kort en toen hij bij overkoepelende organisatie Bionext zijn idee voor een internationale bakkersschool opperde, bleek dat in ieder geval bij bakkers in Europa veel interesse is.

Foobeurs

Dat interesse werd ook duidelijk toen Almkerker Jan Hak van Landgoed Clootwijck Hardeman en zijn compagnon Corianne Vos - door Hardeman liefkozend zijn 'niet-biologische dochter' genoemd - meenam naar een foodbeurs in Israël, waar ook minister Carola Schouten, ondernemer Nina Brink en journalist Pieter Storms bij aanwezig waren. "Daar hebben we nogal de blits gemaakt", zegt Hardeman lachend. "En we zijn bij verschillende Israëlische bakkers op bezoek geweest."

Niet lang daarna werd de Dutch Organic Baking School officieel opgericht. Iedereen die dat wil kan een door Vos samengesteld lesprogramma volgen. Deelnemers zitten daarbij veel met hun handen in het deeg, zoals Hardeman het noemt. "Proefondervindelijk bakken, daar leer je het meeste van."

Ook kunnen vakgenoten bij de bakkersschool terecht voor begeleiding naar een biologische zaak. "Dat omschakelingsproces valt heel erg mee", aldus Hardeman. "Je groeit daar vanzelf in, de regelgeving is niet eng."

De Bakker en De Dokter

Ondertussen zijn er plannen voor een praktijklocatie in Almkerk en werkt Hardeman onder de noemer De Bakker en De Dokter samen met lifestyle-arts Trudu Vlot uit Genderen. Het duo geeft presentaties over biologisch eten en de gevolgen daarvan voor het menselijk lichaam.

Kortom, de 60-jarige bakker zit niet stil. "Ik heb ideeën voor nog wel 60 jaar", lacht hij. Daar ligt wat hem betreft ook de toekomst van zijn vak. "Onderscheidend vermogen. Bezig zijn met je vak, nadenken en je eigen smaak en cultuur ontwikkelen."

Tom Oostra