Boekenbeurs Sleeuwijk twee weken verzet

SLEEUWIJK • Wegens omstandigheden wordt de Boekenbeurs Sleeuwijk, die dit weekend gehouden zou worden, twee weken verzet. De beurs wordt nu gehouden op vrijdag 22 juni tussen 19:00 en 22:00 uur en op zaterdag 23 juni tussen 10:00 en 15:00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Notenlaan in Sleeuwijk.

Dan kan er weer gesnuffeld worden op de grootste boekenmarkt in het Land van Altena. Duizenden boeken zijn voorradig in vele genres. De opbrengst van de boekenbeurs Sleeuwijk gaat naar verschillende kleinere goede doelen: het 'Hospice Wageningen-Renkum', de stichting 'Tweede Thuis in Altena' en een plaatselijk WorldServants-project. Meer informatie: 06-36361346 of 0183-760232.