Voorzitter Progressief Altena betreurt besluit van Verweij

REGIO • Bart Verkade, voorzitter van Progressief Altena, laat weten dat hij het besluit van Corine Verweij, die tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen niet terugkeert op de kieslijst van de partij, betreurt.

"Erg jammer dat zo'n gewaardeerde kracht zich heeft teruggetrokken", zegt hij in een reactie.

Gewoon verkiesbaar

In het advies van de kandidaatstellingscommissie, dat het bestuur overigens zonder aanpassingen heeft voorgelegd aan de algemene ledenvergadering, stond Verweij in eerste instantie op plek 5. "Wat ons betreft gewoon een verkiesbare plaats", zegt Verkade, die aangeeft dat hij meerdere keren met Verweij contact heeft gehad om tekst en uitleg te geven.

"En om haar te vragen of ze alsjeblieft toch mee wil doen met de verkiezingen. Met al haar kennis en ervaring hebben we haar nodig." Volgens Verkade had de kandidaatstellingscommissie de opdracht gekregen een lijst met vertrouwde én nieuwe gezichten samen te stellen. "Een goede mix."