Circus Barani niet naar Hank

HANK • Komend weekend zou Circus Barani diverse voorstellingen spelen in Hank. Die voorstellingen kunnen echter niet doorgaan, zo laat Ed Glas maandag weten namens Circus Barani.

"Zojuist ontving ik bericht van het circus dat de voorstellingen in Hank niet door kunnen gaan omdat er teveel water op het circusterrein staat en de eigenaar van de camping waar de voorstellingen zouden plaatsvinden zijn medewerking hieraan heeft ingetrokken. Als circus betreuren we dit natuurlijk ten zeerste, maar voor ons is dit een vorm van overmacht."