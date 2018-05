Vijf jaar Theo Barten in Almkerk

ALMKERK • In mei 2011 opende Theo Barten zijn keurslagerij aan de Voorstraat en sindsdien is deze winkel niet meer weg te denken uit het centrum van Almkerk.

Sinds enkele jaren zwaait slager Dennis Ruymaekers hier met veel plezier en vakmanschap de scepter. Dennis en zijn verkoopmedewerksters kennen bijna alle klanten persoonlijk en weten precies wie er te porren is voor iets speciaals.

"Naast de gezelligheid draait het bij Theo Barten vooral om vers en eerlijk vlees, verse vleeswaren en specialiteiten", aldus Dennis. "Bij ons worden ook geen kleurstoffen, water of andere ingrediënten toegevoegd aan ons vlees. Alles is puur natuur. En bovendien hebben we een gesloten keten als het gaat om bijvoorbeeld ons rundvlees. Dat betekent dat al ons rundvlees van de koeien van onze eigen boerderij komt, daarna geslacht wordt in de eigen slachterij in Meerkerk en vervolgens naar onze slagerij gebracht wordt. Onze klanten eten het beste en meest verse rundvlees wat er te koop is en ook nog eens voor redelijke prijzen", vertelt Dennis.

Ontwikkelingen

Keurslager Theo Barten gaat ook volop mee met alle ontwikkelingen die er zijn op het gebied van eten. En dat gaat dan van maaltijden tot vlug-klaar artikelen, vleeswaren en barbecuespecialiteiten. Alles wordt vers in eigen huis geproduceerd en alle nieuwe trends zijn er te vinden. Op het gebied van barbecue zijn dat op dit moment de grote stukken vlees, zoals de côte de boeuf, tomahawk steak of het varkensrack.

Maar ook over de producten die langzaam gegaard moeten worden, zoals pulled pork, kan Dennis alles vertellen. Volgende week valt ook het nieuwe barbecuemagazine op de mat met daarin de laatste tips en trends. En voor wie niet kan wachten is het magazine digitaal te lezen op de Facebook-pagina van Barten.

Het vijfjarig bestaan wordt deze week gevierd met speciale jubileumaanbiedingen en proeverijen en op zaterdag staat er een springkussen voor de deur. Mensen zijn welkom aan de Voorstraat 2G in Almkerk.

http://www.theobarten.keurslager.nl