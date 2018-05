Verzetsstrijder krijgt eigen straat in Werkendam

WERKENDAM • Wethouder Machiel de Gelder heeft vrijdag het straatnaambord van de H.J. Roubosstraat onthuld. Deze nieuwe straat is aangelegd rondom MFA Vlechtwerk in Werkendam.

Roubos, beter bekend als Bolle Piet, was verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Veel van zijn activiteiten speelden in de omgeving van Rotterdam. Bolle Piet is geboren in Sleeuwijk en in 2008 gestorven in Werkendam. Het bord is onthuld in het bijzijn van de weduwe en verdere familieleden.