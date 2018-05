Wereldwinkel sluit zijn deuren in Werkendam

WERKENDAM • De Wereldwinkel op de Hoogstraat sluit per 1 juli voorgoed zijn deuren. Dit tot verdriet van alle vrijwilligers die meer dan 27 jaar de winkel runden. Jaarlijks teruglopende omzetten noopten hen tot sluiting van de winkel.

"Het gaat ons echt aan het hart", zo vertellen de vrijwilligers Neeske de Kooter en Gerrie van Wensveen.

De Wereldwinkel is ontstaan uit ideële motieven om voor producten uit derdewereldlanden een eerlijke prijs te bieden. Zo verkopen de winkel producten van Max Havelaar, maar ook van Tony Chocolonely. De eerste echte winkel was aan de Kruisstraat, later verhuisde de Wereldwinkel naar de Hoogstraat 62. Tijdelijk was er een grotere winkel op Hoogstraat 107.

Voor de gek

"Eind 2016 bleek dat we dat jaar verlies hadden gedraaid, toen hebben we al overwogen om te stoppen. Maar we hadden nog geld op de bank en wilden dat liever niet overhouden. Toen zijn we toch weer gaan inkopen en het eerste half jaar in 2017 draaiden we lekker. Maar eind 2017 bleek dat we weer verlies hadden gedraaid. Toen we enkele weken geleden nieuwe inkopen wilden gaan doen, zagen we in dat we daarmee ons voortbestaan alleen aan het rekken waren en onszelf voor de gek hielden."

Neeske de Kooter en Gerrie van Wensveen runnen de winkel met nog veertien vrijwilligers, die elk een dagdeel in de winkel stonden. "Voor de vrijwilligers was het niet altijd leuk om een hele middag in de winkel te staan en dan geen enkele klant te ontvangen. We hebben ook wel met hen gesproken over ons assortiment. Maar daarvoor waren we afhankelijk van onze inkooporganisatie. Zo liep het houten speelgoed eigenlijk heel goed, maar dat konden we nu niet meer inkopen."

Beide vrijwilligers hebben er alles aan gedaan om het tij te keren. "We hebben jaren folders bij bedrijven gebracht voor bijvoorbeeld kerstpakketten. Maar de respons viel vaak tegen. Ook deden we altijd mee met acties van de ondernemersvereniging. 'Jammer, dat we in het rijke Werkendam zo'n winkel niet open kunnen houden', zo vertelde één van onze trouwe klanten."

Uitverkoop

De Wereldwinkel sluit op 1 juli haar deuren, tot die tijd houden ze uitverkoop.