AED op Floreffehoeve in Werkendam

WERKENDAM • Kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam heeft een draagbare AED gekregen.

Deze AED is geschonken door Stichting Beheer Gelden Groene Kruis. Deze stichting beheert de som geld die overbleef toen het Groene Kruis ophield te bestaan. Het doel van de stichting is het verlenen van financiële en andere steun aan personen die lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg behoeven, in de ruimste zin van het woord. De AED werd overhandigd door H. Verhagen en H. van Gelderen met de mededeling dat het onderhoud gegarandeerd is tot 2023.

Verhagen benadrukte nog even dat hij hoopt dat de AED niet ingezet hoeft te worden, maar dat het wel heel belangrijk is dat deze apparaten beschikbaar zijn in het dorp, omdat ze zeker levensreddend kunnen zijn.

