Conclusie bewoners Veldstraat 'voorbarig'

WIJK EN AALBURG • Patrick Burgers, eigenaar van het kantoorpand aan de Veldstraat 16a in Wijk en Aalburg waar mogelijk arbeidsmigranten gevestigd worden, blijft nog steeds achter zijn plan staan.

Deze week heeft het bewonerscollectief van de Veldstraat een bericht verspreid, waarin staat dat de initiatiefnemers de stekker uit de huisvestingsplannen hebben getrokken. Dit zou gebeurd zijn na de tegenargumenten van de omwonenden en de ontstane commotie, zo staat te lezen. "De buurt kan opgelucht adem halen", aldus het bewonerscollectief.

Voorbarig

"Dat briefje is wat voorbarig", zegt Burgers in reactie daarop. "Arbeidsmigranten vestigen aan de Veldstraat blijft ons eerste plan, want ik denk dat daar behoefte aan is. Maar we hebben de omwonenden wel gevraagd mee te denken over alternatieven, waar minder weerstand tegen is. Ik ben immers geen advocaat van de arbeidsmigranten, ik wil dat mijn pand ontwikkeld wordt."

Samen met een gespecialiseerd bureau kijkt Burgers bijvoorbeeld naar mogelijkheden op het gebied van ouderenzorg en ook heeft hij de makelaar naar suggesties gevraagd. Vorige week had de eigenaar van het pand nog een gesprek met de bewoners van de Veldstraat.

"We hadden eigenlijk gehoopt dat er meer initiatieven vanuit de buurt zouden komen", zegt Burgers. "Het klopt dat het niet in het belang van de bewoners is dat er wat met het gebouw gebeurd, maar zolang het niet ontwikkeld wordt blijven er vanuit ons plannen komen en die zien zij wellicht niet zitten."

Het bewonerscollectief bevestigt dat het gevraagd is om mee te denken. "Afgesproken is om dit gezamenlijk te doen, waarbij gekeken wordt naar een sociaal-maatschappelijk plan."

Tom Oostra