HartenBrigade: 'Uit de grond van jouw hart groeit altijd iets moois'

nieuwendijk • Vrijwilligers en mantelzorgers. Onmisbaar. De vuisten die zij op elkaar stapelen, vóór en mèt elkaar, tillen de ander een stapje omhoog.

Cement dat de samenleving bij elkaar houdt. Zo worden vrijwilligers en mantelzorgers met regelmaat genoemd. En terecht: ze verzetten bergen werk en zijn onmisbaar voor de mensen waar zij omheen staan. Vaak wordt dat belangrijke werk in stilte verricht, bijna onzichtbaar. Trema vindt dat het werk dat dagelijks wordt verzet ook een beetje zichtbaar gemaakt mag worden. Om te laten zien wàt er wordt gedaan en hoe leuk dat is. En dat meer 'vuisten' altijd welkom zijn.

In beweging

"De bedoeling is dat we met de HartenBrigade mensen in beweging gaan zetten. Daarin willen we jonge mensen betrekken om samen met, jonge, vrijwilligers goede daden te doen. En dat kan van alles en nog wat zijn. We maken bewust geen plannen, we willen juist input van buitenaf. Doen waar mensen ècht blij van worden." Dat vertelde Nicolette van Andel eind 2016 toen de HartenBrigade van start ging. Destijds onder de vlag van stichting De Vleet en met als thuisbasis De Veste in Woudrichem. Inmiddels is De Vleet opgegaan in Trema en ook daar is het concept van de HartenBrigade omarmd.

Niet voor niets, want het motto van de HartenBrigade staat als een huis: 'Uit de grond van jouw hart groeit altijd iets moois'. En dat moois, dat kan van alles zijn, zo heeft de HartenBrigade in de afgelopen anderhalf jaar laten merken: of het nou de goed bezochte Soep & Pannenkoek is, het bereiden en met elkaar nuttigen van Syrische gerechten samen met vluchtelingen, het versturen van honderden kaarten aan mensen die best een oppepper kunnen gebruiken, het uitlaten van een hondje voor iemand die dat even niet kan of het schoonmaken van een schip: de vrijwilligers van de HartenBrigade draaien er hun hand niet voor om.

Een wekelijks terugkeren activiteit van de HartenBrigade is de groep die op donderdagmiddag bij elkaar komt in de Veste in Woudrichem. "Eigenlijk is dit ontstaan uit allerlei dingen die bij elkaar kwamen", vertelt vrijwilligster Iris. Iedere week zorgt zij ervoor dat wie zin heeft op donderdag tussen 13.30 en 16.00 uur terecht kunnen in De Veste.

"En dan is het vrije inloop. Soms zijn we met z'n vieren, soms met z'n achten. En het is echt voor iedereen hoor. Wie komt neemt zijn of haar eigen hobby spulletjes mee. Sommigen gaan lekker kaarten maken of tekenen, anderen slaan aan het breien of haken. We mogen verder gebruik maken van de voorzieningen in De Veste, maar daarin heeft iedere bezoeker dan ook een taak. De ene week zorgt de een dat de koffie of thee op tafel staat, de andere week doet de ander dat. We doen het echt met elkaar, dat zorgt er ook voor dat deze inloop altijd gratis te bezoeken is."

Talenten ontplooien

Iris vindt het allermooiste aan die donderdagmiddagen dat iedereen helpt, maar ook dat iedereen zijn of haar talent kan ontplooien. En daar ook een ander weer mee inspireert of op weg helpt.

"Dat 'het elkaar gunnen' en van elkaar leren is echt het allerleukste. Eigenlijk is dit idee zo ook een beetje ontstaan: toen de diverse cursussen die voorheen in De Veste werden gegeven wegvielen. Als vanzelf kwam de gedachte op: iedereen heeft een talent en daarin kunnen we van elkaar leren. Zo hebben we bijvoorbeeld wel eens een middag borden beschilderd. Hartstikke leuk en soms inspireert het anderen om daar verder iets mee te doen. Soms zijn we dus elkaars inspiratiebron, of stimulans. Maar als iemand hier komt en even gewoon helemaal geen zin heeft om iets te doen, dan is dat ook prima. Het gaat ook om een stukje aanspraak hebben, elkaar ontmoeten, met elkaar kletsen en dingen delen."

En de dames bespreken van alles in de anderhalf uur die ze wekelijks bij elkaar komen. De wereldpolitiek komt aan bod, maar ook het onderlinge lief en leed wordt onder de loep genomen.

Binnenkort zal de groep de activiteiten vanaf een andere locatie in Altena voortzetten, omdat De Veste verkocht is. Dat verandert niets aan het concept benadrukt Iris. Nicolette van Andel, die aan de wieg van de HartenBrigade staat, zegt daarover: "Er zijn warme gesprekken met de gemeente gaande over een nieuwe locatie waar onder andere de HartenBrigade, maar ook andere activiteiten die Trema organiseert, gehouden gaan worden."

Wil je graag meer weten over wat de HartenBrigade voor jou of jouw omgeving kan betekenen? Like de Facebook-pagina (wwww.facebook.com/hartenbrigade) of stuur een mail naar info@dehartenbrigade.nl.