Nieuwbouw Travel Vision Werkendam gestart

WERKENDAM • Aan de Ingenieur Lelystraat in Werkendam is de eerste paal van het nieuwe pand voor Travel Vision geslagen. Het bedrijf, waar ook Dacom onder valt, verhuist van de Oude Beeck naar industrieterrein Bruine Kilhaven.

Het grote voordeel van het nieuwe gebouw is Travel Vision weer vanuit één pand kan opereren. "We hebben straks weer alles onder één dak. Nu hebben we nog een aparte productielocatie aan de Calandstraat", vertelt Henk de Goeij, directeur bij Travel Vision.

De nieuwe locatie wordt ongeveer twee keer zo groot en is samen met de architect zo efficiënt mogelijk ingericht. De bedoeling is dat het gebouw medio november wordt opgeleverd en dat het bedrijf dan daadwerkelijk kan verhuizen. Per 1 januari wil De Goeij volledig operationeel zijn aan de Ingenieur Lelystraat.

Travel Vision maakt schotelantennes voor binnenvaartschepen en de recreatieve sector, zoals campers en caravans.

http://www.travel-vision.com