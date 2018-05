VVD draait warm voor verkiezingen

REGIO • VVD Altena is al een tijdje bezig zich goed voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in november.

Kandidaten voor de kieslijst hebben een grondige training achter de rug en zijn nu bezig met het opstellen van een liberaal verkiezingsprogramma dat recht doet aan wat er in de 21 kernen van Altena leeft, zo laat de partij weten.

Een groep van zes VVD'ers doet dat door gesprekken te voeren met verenigingen, mensen uit de zorg, ondernemers, dorpsraden en sportclubs. Vragen die bij de gesprekken aan de orde komen zijn: 'Wat leeft er in de 21 kernen?' en 'Wat zijn de belangrijkste punten die de liberalen straks in hun verkiezingsprogramma naar voren moeten laten komen?'. "Het moet straks dan ook een liberaal verkiezingsprogramma waarvoor breed draagvlak in Altena bestaat", aldus VVD Altena.

Werkendam

"En dat is met name voor de inwoners van de gemeente Werkendam van groot belang, want sinds een groot aantal jaren kan in de gemeente Werkendam bij de lokale verkiezingen weer voor het eerst op de VVD worden gestemd. Een vlucht naar andere politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen is dan niet meer nodig."