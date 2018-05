WOUDRICHEM • Met '23 in getal' willen Raoul Nijst en Bert van Straten een dam opwerpen tegen haat.

In totaal 23 Joden uit de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem kwamen om in de Tweede Wereldoorlog. Ze werden weggevoerd door de Duitse bezetter en vermoord in concentratiekampen. Bert van Straten, die in 1993 in zijn boek 'Mediene Sjtampers' al schreef over de geschiedenis van Joden in de streek en vorig jaar ook de expositie 'Waarom Stolpersteine' inrichtte, raakte gefascineerd door hun verhaal en het gegeven dat hun lot zo lang onderbelicht is gebleven.

Geen haan

"De familie Benjamins werd weggevoerd uit Woudrichem en geen haan die er verder naar kraaide", constateert hij. "Je kan er met je gevoel niet bij wat er toen allemaal gebeurd is. Verstandelijk kun je het beredeneren, maar qua gevoel kun je het niet begrijpen."

Ook Raoul Nijst was het opgevallen hoe Woudrichem de vervolging van de Joden had weggestopt. "Toen ik hier in de jaren 90 in de gemeenteraad kwam merkte ik hoe weinig aandacht en kennis er van de Tweede Wereldoorlog was", zegt de Woudrichemse tekstschrijver en communicatieadviseur. Onder aanvoering van toenmalig burgemeester Joop Worrell, die in de Tweede Kamer PvdA-woordvoerder voor '40-45-zaken' was geweest, kwam er uiteindelijk een herdenkingsmonument bij het gemeentehuis in Woudrichem en zo'n twee jaar geleden roerde Worrell zich opnieuw om de stenen van de 23 holocaustslachtoffers in het Land van Heusden en Altena te adopteren voor een nationaal Namenmonument.

Nijst en Van Straten maken onderdeel uit van het comité dat vanuit Altena de contacten onderhoudt met het Auschwitz Comité en presenteerden twee weken geleden het boekwerkje '23 in getal', over de werkwijze en motivatie van het comité.

Die is tweeledig. Enerzijds mogen de verhalen over de vervolgde Joden, Roma en Sinti nooit verloren gaan, aan de andere kant willen de auteurs laten zien waar haat in welke vorm en jegens welke groep dan ook toe kan leiden.

Geschiedenislessen

"Daarom is het zo belangrijk dat kinderen op school geschiedenislessen krijgen", zegt Nijst. Het onrecht dat Joden in de Tweede Wereldoorlog is aangedaan, is een op een over te zetten op hedendaagse situaties, vult Van Straten aan. "Nog steeds wordt er gediscrimineerd op basis van kleur, geslacht of geaardheid. Mensen kunnen de ellende die dat in de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt niet bevatten. Daarom schieten ze steeds in dezelfde fout. We moeten een zo groot mogelijke dam opwerpen tegen die haat."

Herdenken, zoals op 4 mei, blijft daarom van belang, opdat ook toekomstige generaties stilstaan bij wat er tussen 1940 en 1945 is gebeurd. "Dat herdenken zou eigenlijk structureel moeten zijn, het hele jaar door", vindt Nijst. "Waarom alleen twee minuten op 4 mei? We moeten elkaar juist elke keer deze verhalen vertellen."

Het boekje '23 in getal' is op verschillende plaatsen verkrijgbaar en kost 5 euro. De opbrengt gaat naar het Auschwitz Comité.