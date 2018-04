Nieuwe stap op weg naar energieneutraal Altena

REGIO • De drie regiogemeenten hebben een overeenkomst gesloten met het Duurzame Energie coöperatief Altena Biesbosch (DEcAB) om samen Altena energieneutraal te maken. De eerste stap is het leggen van 230 zonnepanelen op het dak van de boerderij van Justin Leemans in Hank.

Hoe maken we Altena energieneutraal? Dat was het uitgangspunt van één van de icoonprojecten die twee jaar geleden werden ontwikkeld door de drie gemeenten samen met de inwoners in het gebied.

Maandagmiddag tekenden de regiogemeenten een overeenkomst met DEcAB als eerste stap naar 'Altena Energieneutraal'. De gemeenten dragen voor 37.000 euro bij aan het project. De eerste stap is het leggen van 230 zonnepanelen op het dak van de boerderij van Justin Leemans; een plan dat zo'n twee jaar geleden van start ging. Iedereen in het postcodegebied rondom Hank mocht inschrijven voor de zonnepanelen en zo meeprofiteren van de duurzame energie.

Op het dak in Hank is plaats voor 650 zonnepanelen, inschrijven kan dus nog steeds. De 650 panelen kunnen 50 huishoudens van stroom voorzien.

Belangrijk thema

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de nieuwe gemeente Altena. Dat bleek al uit de icoonprojecten; zeven projecten hadden duurzaamheid in hun plannen opgenomen. Al die initiatieven zijn nu ineengeschoven tot Altena Energieneutraal. "De urgentie tot duurzaamheid neemt ook bij de burgers steeds meer toe, mensen zijn er mee bezig. Zeker nadat werd besloten de gaskraan in 2030 dicht te draaien", zo vertelt de Woudrichemse wethouder Izak Koedoot.

Samen met collega-wethouder Duurzaamheid Pim Bouman uit Aalburg ziet hij steeds meer duurzame initiatieven, ook in het bedrijfsleven. "Op de Rietdijk hielden we ook een avond voor ondernemers, daar liggen nog zoveel daken waar je iets mee kunt."

Kees Vreeswijk was betrokken bij het icoonproject Altena Energieneutraal. "We hadden met DEcAB al een energiecoöperatie, zodat samenwerking voor de hand lag. We kunnen nu eindelijk beginnen. Iedereen mag meedoen, dus zowel inwoners en bedrijven als organisaties". Ook de andere icoonprojecten rond duurzaamheid sloten aan bij Altena Energieneutraal.

Zonnepanelen

Recent hielden de gemeenten samen met DEcAB informatieavonden over het collectief inkopen van zonnepanelen. Inmiddels hebben 450 gegadigden zich gemeld. Bouman: "Teveel initiatieven waren nog solistisch, in deze coalitie met DEcAB kunnen we Altena-breed een eigen energiestrategie ontwikkelen."

