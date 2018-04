Koningsdag uitbundig gevierd in Dussen, Woudrichem, Meeuwen, Almkerk en Veen

REGIO • Van een dorpsontbijt in Dussen tot de vrijmarkt in Almkerk. Fotograaf Jan Noorlandt was voor Het Kontakt op Koningsdag al vroeg op pad.

In Meeuwen was er een feestelijke optocht met versierde fietsen, in Woudrichem en Veen leuke spelletjes.

Later vandaag volgen nog foto's uit andere plaatsen in het Land van Heusden en Altena.