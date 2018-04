Progressief Altena pleit voor 'generatiebewust beleid'

REGIO • Met vereenvoudigde regelgeving in de zorg, een app en een transparant ruimtelijk beleid gaat Progressief Altena de boer op richting 21 november.

Het is een greep uit de speerpunten van het verkiezingsprogramma van de partij, dat deze week onder de naam 'De kracht van Altena' werd gepresenteerd. En die kracht zit in de inwoners zelf, beschrijft auteur van het programma Maarten de Winter in de inleiding. "Progressief Altena wil de aanwezige energie, kennis en betrokkenheid versterken en zó richten dat we daar daadwerkelijk allemaal mee vooruitkomen."

Een alinea daarboven heeft de partij het over 'generatiebewust beleid'. "We willen er niet alleen voor de ene of de andere doelgroep zijn, vandaar die term", verklaart de Rijswijker.

Het achttien A4'tjes tellende geheel legt aan de hand van tien thema's uit de gemeentebegroting de standpunten van Progressief Altena uit.

Economische raad

Een belangrijke is de komst van een economische raad, een adviesorgaan voor het gemeentebestuur, waarin overheid, ondernemers en onderwijs samen nadenken over de regionale arbeidsmarkt. "Dat moet een club worden die je, net als een WMO-raad, altijd gevraagd hebt vóórdat je iets besluit", legt Bart Verkade, voorzitter van Progressief Altena uit. Bijvoorbeeld als het gaat over de komst van een derde haven in Werkendam, die volgens de partij een 'belangrijke impuls' kan zijn voor de regionale economie.

Andere punten op het gebied van economie zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid voor koopzondagen en het onderwerp arbeidsmigranten, dat volgens Progressief Altena gemeentelijk beleid verdient. Dat is een uitgangspunt waar meerdere politieke partijen achterstaan overigens. Concrete gedachten over de huisvesting van arbeidsmigranten zijn er alleen nog niet, blijkt uit de toelichting van De Winter. "Nu we geconfronteerd worden met die gigantische ontwikkeling, moeten we die discussie intern nog voeren."

App

De beweging die op gang kwam tegen de komst van arbeidsmigranten naar bijvoorbeeld de Wielstraat in Veen past wel weer in een ander speerpunt van Progressief Altena: een app om de betrokkenheid van inwoners bij de politieke besluitvorming te behouden en de vergroten. "Die app moet een ontmoetingsplatform worden met vragen en antwoorden van en voor iedereen die mee wil doen en biedt een overzicht van de democratische initiatieven en samenwerkingsverbanden. Wat speelt er in een dorp? Wie zijn erbij betrokken? Kan ik meedoen?"

Daarnaast pleit Progressief Altena voor een transparant ruimtelijk beleid - 'Het resultaat is heel tastbaar, maar het proces vaak onzichtbaar en ingewikkeld' - en wil de partij dat professionals in de zorg weer alle ruimte krijgen om hun werk te doen, zonder belemmeringen."Het gaat niet alleen over heldere regels, maar ook over werkbaarheid en betrokkenheid", zo staat te lezen.

Molenwaards model

Op het gebied van gemeentelijke dienstverlening schaart Progressief Altena zich achter de pas op de plaats voor wat betreft een aanbouw om alle ambtenaren te kunnen huisvesten in het Rabo-kantoor in Almkerk. "Wij voelen nog steeds voor een Molenwaards model. Stuur die ambtenaren lekker naar buiten", zegt Verkade daarover.

Cultuur verdient ook veel aandacht in het verkiezingsprogramma. Alle initiatieven op die er al zijn op dat gebied, moeten versterkt worden. "Want het is een feest in het Land van Heusden en Altena en dat willen we graag zo houden", aldus De Winter. Bijvoorbeeld muziekverenigingen kunnen vanuit dat oogpunt rekenen op een extraatje, want zij zorgen voor de 'sociale structuur in een dorp'.

Nu het verkiezingsprogramma klaar is, gaat Progressief Altena aan de slag met een kandidatenlijst. Tot begin mei kunnen leden solliciteren, na de ledenvergadering op 28 mei wordt de lijst bekend gemaakt. "We gaan op zoek naar mensen die het beste dit verhaal kunnen vertolken en voor het voetlicht kunnen brengen", zegt Verkade. "Zij zetten ook hun handtekening onder dit programma."

Tom Oostra