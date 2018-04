Eerste profielschets burgemeester na november

REGIO • De organisatiestructuur van de nieuwe gemeente Altena vanaf 1 januari krijgt steeds meer vorm.

De nieuwe fusiegemeente Altena start op 1 januari 2019 met 340 fte's. "Dat aantal zal in de loop van de tijd wel af gaan nemen. Het streefaantal is 325 fte's", maakte burgemeester Fons Naterop deze week, tijdens een persmoment over de voortgang van het fusietraject, bekend.

Tijdens die bijeenkomst in De Werf in Woudrichem waren ook de beoogd secretaris Annette van der Werf-Bramer en beoogd griffier Hans Peet aangeschoven voor een nadere kennismaking en het beantwoorden van vragen over het fusiegebeuren. In de nieuwe organisatie zullen onder de nieuwe gemeentesecretaris twee nieuwe directeuren aangesteld worden: een directeur externe oriëntatie en een directeur interne oriëntatie.

De twee directeuren zullen van buitenaf aangetrokken worden. Zeventien teammanagers zullen de rest van het personeel aansturen. Het functioneel indelen van de huidige medewerkers verloopt soepel, benadrukt Naterop. Voor hen geldt overigens een vierjarig sociaal statuut. "Een groot verschil met de oude organisatie is dat veel medewerkers niet meer in diverse vakgebieden thuis hoeven te zijn", vulde Van der Werf aan.

Burgemeester

Een nieuw te benoemen burgemeester laat nog even op zich wachten. Na de gemeenteraadsverkiezingen die eind november plaatsvinden zal eerst een profielschets van een tijdelijk burgemeester worden gemaakt. De 'tijdelijke burgervader' zal minimaal negen maanden op zijn post blijven. Vervolgens zal er een profielschets van een nieuwe burgervader worden opgesteld.

Op 2 januari zal een groot gedeelte van het nieuwe ambtenarenapparaat in het gebouw van de Rabobank in Almkerk van start gaan. Van der Werf weet dat de tijd dringt. "Het is een krap traject om daar naartoe te verhuizen. Dat beseffen we."

Zowel beoogd secretaris Annette van der Werf-Bramer en beoogd griffier Hans Peet zijn momenteel al in dienst bij de drie gemeenten. "We staan allebei met één been in de oude gemeente en met het andere in de nieuwe gemeente. We zijn dus even tweebenig bezig", glimlacht Van der Werf.

Uit het 'voorstellingsrondje' deelde Annette van der Werf mee dat ze vanwege haar gezin in Maarssen woonachtig blijft. Zij heeft een grote gemeentelijke achtergrond en veel ervaring opgedaan in zowel een kleine als grote gemeente. Hans Peet (zoon van de in de streek bekende Paul Peet, red.) komt wel dichterbij wonen. Hij verhuist binnenkort van Doesburg naar Zaltbommel. Als griffier heeft hij ervaring opgedaan in Voorst en Deventer.

Uitdaging

Van der Werf ziet de schaalsprong - van drie kleine gemeenten naar één grote gemeente - als dé grote uitdaging. "Proberen nieuwe gewoonten er in te slijpen." Peet ziet het als een groot goed dat de nieuwe gemeenteraadsleden in contact blijven met de 21 kernen en hoopt de nieuwe raadsleden dat eigen te maken. "Ze moeten zichtbaar blijven voor de inwoners. Luisterend en verbindend voor de burgers aanwezig zijn."