Vlechtwerk geopend met muziek en linten

WERKENDAM • Met een driedelige openingsact is de multifunctionele accommodatie Vlechtwerk in Werkendam woensdag officieel geopend.

Onder de klanken van muziek brachten leerlingen van Het Kompas en de Sigmondschool de veelzijdige Biesbosch en de leerzame en culturele periodes in een mensenleven tot uiting, wat door vier kleurige linten tot een vlechtwerk leidde.

Aan elkaar

"En daarmee worden de historie en het heden van Werkendam aaneen gevlochten", stelde wethouder Machiel de Gelder in zijn openingsrede. Op de plaats waar jaren achtereen in sporthal de Kwinter de zweetdruppels langs de wangen parelden is nu een prachtig nieuw gebouw verrezen. Twee scholen (OBS Sigmond en CBS 't Kompas), Trema Kinderopvang, de Bibliotheek CultuurPuntAltena, Sovak, een sporthal en diverse andere sportverenigingen hebben er emplooi gevonden.

Vlechtwerk is inderdaad een multifunctionele plaats. Van Gelder: "Een ontmoetingsplaats voor jong en oud, waar diverse instanties elkaar versterken. Waar elke school ook zijn eigen karakter heeft en kan behouden en waar de kinderen een leerzame, rustige en plezierige tijd hopen te krijgen. En waar bovendien vertrouwen opgedaan wordt voor de toekomst."

Bij de tijd

Vlechtwerk is helemaal 'bij de tijd', constateerde De Gelder. "Een mooi duurzaam gebouw, waar ook nog zonnepanelen op worden bevestigd. Met een prachtig schoolplein, waar ook buiten schooltijd gebruik van gemaakt kan worden." Hij probeerde met het laatste de jeugd aan te sporen om meer te bewegen. "In mijn tijd bewoog 65 procent van de jeugd en dat is nu nog maar 10 procent. Zorg er voor dat jullie goed gaan bewegen."

Ook was er nog de hint aan de jeugd, met een knipoog naar de bibliotheek uiteraard, om ook veel te lezen.