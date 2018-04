Lucy Hale (Pretty Little Liars) en Tyler Posey (Teen Wolf) spelen de hoofdrollen in Truth or Dare, de nieuwe thriller van Blumhouse Productions (Get Out, Split, Happy Death Day). Een onschuldig spelletje "Truth or Dare" krijgt een dodelijke afloop wanneer degenen die liegen en degenen die de "dare" weigeren op mysterieuze wijze gestraft worden.

Regie is in handen van Jeff Wadlow (Kick-Ass 2) en de cast bestaat verder uit Violett Beane, Nolan Gerard Funk, Hayden Szeto en Sophia Taylor Ali. De film is geproduceerd door Jason Blum van Blumhouse, en Wadlow is uitvoerend producent.

TRUTH OR DARE draait vanaf 3 mei in de biosocoop.

