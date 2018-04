Wat gaan we doen met Koningsdag?

REGIO • Het hele Land van Heusden en Altena kleurt vrijdag weer oranje tijdens Koningsdag. In vrijwel alle dorpen is wel wat te beleven.

Hieronder een overzicht en wie leuke foto's of filmpjes heeft van de festiviteiten kan deze insturen naar redactie.altena@hetkontakt.nl.

ALMKERK

Donderdag 26 april

18:00 Preuvenement in de feesttent achter Het Verlaat. Net als vorig jaar bieden verschillende lokale en regionale ondernemers hun specialiteiten aan. De avond zal opgeluisterd worden met sfeervolle muziek door DJ Robin Colijn en een optreden van mannenkoor De Maasmaten. Daarnaast kunnen thuisbakkers tussen 18:00 en 18:30 uur hun mooiste en lekkerste taarten inleveren voor Heel Almkerk Bakt. Drie meesterbakkers uit de regio zullen al het lekkers keuren en de beste taartenbakker kiezen.

Koningsdag

8:00-12:00 Vrijmarkt in de tent.

14:00 Koningsspelen: Avontuurlijk door Almkerk. Een fietsavontuur voor de hele familie. Tussen 15:30 en 16:00 uur zullen de winnaars bekend worden gemaakt.

15:00 Feestelijke afsluiting van de feestweek met een hapje en een drankje en muziek van DJ Robin Colijn.

ANDEL

Woensdag 25 april

20:00 Tentbingo (vanaf 12 jaar). De tent is open vanaf 19:30. Een boekje kost 15 euro en de hoofdprijs is een hangstoel.

Donderdag 26 april

20:30 Tent = tent. De avond om heerlijk bij te kletsen met iedereen die je vaak of

minder vaak ziet. DJ Ted uit het team van Corné van den Herik zorgt voor de muziek. Entree bedraagt 3 euro.

Koningsdag

8:00 De klok beiert de inwoners van Andel wakker om de dag met een lach te beginnen.

8:30 Dorpsontbijt met vers gebakken broodjes en een eitje. Mee-eten kost 4 euro, kinderen tot en met groep 8 zijn gratis in bijzijn van volwassen begeleiding. Inschrijven kan via ggoemaat@hotmail.com.

10:00 Aubade, met aansluitend gezamenlijk koffie/thee te drinken in de tent.

11:00 Springkussens. De gehele dag zijn er twee springkussens en een 15 meter lange stormbaan bij de tent aanwezig. Het ene springkussen is voor de allerkleinsten van ongeveer 1 tot en met 5 jaar. Het ander kussen en de stormbaan is voor de kinderen vanaf 6 jaar.

11:00 Versierdefietstenoptocht.

15:00 Feest DJ Julian zorgt voor de muziek voor alle leeftijden. Hij maakt er een feest van. De feesttent sluit om uiterlijk 23:00 uur.

15:30 Schuimparty voor alle leeftijden.

16:00 Barbecue. Een broodje hamburger of saté: 2 munten. Worst of speklap met garnering: 1 munt. Net als voorgaande jaren komt het vlees van Marktslager Joost.

Zaterdag 28 april

20:00 Afsluitingsavond met rond 22:00 uur de prijsuitreiking van D'n Aelse Dorpsquiz. Een heerlijke muziekavond, verzorgd door de regionaal bekende DJ den Dekker van Starlight Sound & Light.

BABYLONIËNBROEK

Koningsdag

18:30 Verzamelen voor een gezellige quizavond voor jong en oud bij familie De Graaff, Broeksestraat 75, in de schuur.

18:45 Quiz voor de kids van de basisschool.

19:30 Serenade met het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus. Daarna drinken de aanwezigen een bakkie koffie met elkaar.

20:15 Quiz voor deelnemers vanaf de middelbareschoolleeftijd tot 99+. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

DRONGELEN

Koningsdag

10:00 Goochelaar Jeffrey treedt op voor de kinderen, die na de voorstelling friet en een snack kunnen blijven eten in het dorpshuis.

13:15 Verzamelen voor de fietsoptocht, die om 13:30 uur vertrekt vanaf het dorpshuis. Het thema dit jaar is 'Ridders en Draken'. Rond 14:00 worden de prijzen uitgereikt.

14:15 Net zoals voorgaande jaren staat er weer een tent buiten, is er muziek en kan er gezellig een hapje en een drankje genuttigd worden. En tijdens deze lekkernijen worden er weer spellen georganiseerd. Uiteraard is er weer het kogelstoten, maar de andere spellen worden nog niet bekend gemaakt, maar er komt iets groots te staan bij het dorpshuis.

avond Feestavond. De Oude School staat bekend om de gezellige avonden met live muziek. De bandavonden zijn daar een voorbeeld van en de band die afgelopen keren met Koningsdag kwam optreden, zal deze avond wederom op z'n kop gaan zetten. Even het geheugen opfrissen, de band is The Fast Lane. Degene die afgelopen jaren met Koningsdag naar de feestavond zijn geweest, die weten hoe The Fast Lane een feestje kan bouwen.

DUSSEN

Koningsdag

8:30-9:30 Dorpsontbijt in de sporthal voor alle inwoners van Dussen. Samen eten is bij uitstek een moment om elkaar als dorpsgenoten te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. Dit kon tot uiterlijk 23 april.

09:30 Nummers afhalen voor de versierde fietsoptocht.

9:45 Aubade en optocht.

10:00 Optocht met versierde fietsen en karren. Het thema dit jaar is 'Circus'. Route: Vrijheidsplein, Munsterkerk, Zuideveldlaan, Heren van Brechtlaan, Van der Dussenlaan, Wilhelminastraat, Molenplantsoen, Smaelweer, Groot Zuideveld, Molenkade, Wilhelminaplantsoen. De route is onder voorbehoud van weer en eventuele afsluitingen.

11:15 Kinderspelen. Voor de jongste kinderen zijn er spelletjes en een springkussen. De kinderen vanaf ca. 8 jaar kunnen meedoen aan een (outdoor) lasergame. Er zal gestreden worden in teams van maximaal vijf personen.

12:30 Einde kinderspelen en prijsuitreiking versierde fietsen.

13:30 Seniorenmiddag in De Dussenaar. Er staat koffie met wat lekkers klaar en ook een consumptie wordt aangeboden door de Oranjevereniging. Onder het genot van dit alles zingt Piet Weterings aan de hand van oude verhalen een aantal liedjes. Muzikale begeleiding is er van de ukelelevrienden.

14:30 Inschrijven zeepkistenrace bij De Dussenaar. Alle leeftijden mogen meedoen. Aanmelden: contact@oranjeverenigingdussen.nl of via Facebook. Evenals de afgelopen jaren is er een zeepkist beschikbaar van de organisatie voor deelnemers die zelf geen zeepkist hebben. Bij aanmelding aangeven als men hiervan gebruik wil maken.

15:30 Start zeepkistenrace eerste manche.

16:00 Optreden van zanger Marty Kreté.

17:00 Start zeepkistenrace tweede manche.

18:00 Prijsuitreiking zeepkistenrace en trekking loterij.

EETHEN

Donderdag 26 april

20:00 Stichting Dorp Eethen organiseert in dorpshuis Teratina de Foute Koningsparty. Gezellige muziek en natuurlijk in foute kleding. Voor de meest foute gast is er een prijs.

GENDEREN

Koningsdag

9:15 Aubade bij 't Dorpshuis, onder muzikale begeleiding van muziekvereniging Excelsior, en het hijsen van de vlag. De ballonnen worden opgelaten en er zal een prijsuitreiking zijn van de ballonnenwedstrijd van 2017. Daarna zullen de mensen uit Genderen die een lintje hebben gekregen ook door de Oranjevereniging in het zonnetje gezet worden.

9:45 Optreden van Clown Doedel in het kleine zaaltje van 't Dorpshuis.

11:00 Dorpslunch, opgeven is niet meer mogelijk.

13:30 Apenkooien voor de kinderen onder 16 jaar.

15:30 Apenkooien voor 16+.

19:30 Kinderdisco met aansluitend een feestavond met DJ Jos, inclusief karaoke.

GIESSEN/RIJSWIJK

Alle festiviteiten vinden plaats in en rond de feesttent bij De Jager.

Donderdag 26 april

20:30 Feestavond met Phuture Noize en 't Hok uit Almkerk.

Koningsdag

9:30 Aubade.

10:30 Koffie met oranje tompouce.

11:30 Fietsoptocht.

13:30 Zeskamp.

20:30 Feestavond met Raymond Hermans en DJ Thomas.

Zaterdag 28 april

14:00 Obstacle run.

19:30 Kinderplayback met DJ Thomas.

Zondag 29 april

14:00 Tentdienst onder leiding van Ds. Mouw.

Maandag 30 april

14:00 Kinderbingo.

19:30 Darten/klaverjassen.

Dinsdag 1 mei

14:30 Ouderenmiddag.

19:00 E-sports met FIFA 18.

Woensdag 2 mei

19:30 Bingo vanaf 18 jaar.

Donderdag 3 mei

14:00 Kindermiddag.

19:00 Kids schuimparty met DJ Thomas.

HANK

Donderdag 26 april

20:00 Meezingfestijn van The Young Stage Band in 't Uivernest. Deze band is zeer bekend in Hank en repeteert iedere vrijdag in 't Uivernest. Zij vieren deze avond hun jubileum. Iedereen kan meezingen, dus dat wordt een groot feest. De entree is gratis.

Koningsdag

8:00-13:00 Zoals altijd kan iedereen die wat wil kopen of verkopen terecht op de vrijmarkt op het kerkplein.

9:30 De kinderen van de basisscholen verzamelen zich met hun versierde fietsen voor een mooie optocht door Hank onder muzikale begeleiding van muziekvereniging St. Caecilia. Bij terugkomst wordt Koningsdag officieel geopend door het hijsen van de vlag door een afgevaardigde van de gemeente, onder toeziend oog en met hulp van Scouting Hank. Hierna wordt door alle aanwezigen het Wilhelmus gezongen.

10:45 Tijd voor koffie met gebak in 't Uivernest, voorzien van muzikale klanken door het oefenorkest van muziekvereniging St. Caecilia. Iedereen is daarbij welkom.

13:30-15:30 Alle kinderen van de basisscholen kunnen zich weer inschrijven voor de kinderspelen. Er kan dan weer gestreden worden voor een mooie prijs in verschillende leeftijdscategorieën.

15:00 Bij 't Uivernest de geweldige coverband Full House. Het brede repertoire wordt gevormd door de muzikale achtergrond van de zes bandleden. Van rock-, pop- en top 40-covers uit de jaren 90 tot prachtige medleys van hedendaagse meezingers.

16:15 Prijsuitreiking van de kinderspelen.

HEUSDEN

Koningsdag

9:00 Luiden van de klokken.

10:30 Verzamelen bij supermarkt Coop in Oudheusden.

11:00 Versierdefietstocht met herrie naar Heusden.

11:45 Aubade bij het stadhuis van Heusden.

13:00 Kindermarkt op de Botermarkt.

14:30 Koningsspelen op de Vismarkt.

15:00 Muziek verzorgd door R.M.S. Entertainment met feest-dj en zanger Marco.

17:00-23:00 Afsluitend feest op de Vismarkt.

19:00 Spectaculaire muziekavond met rockband The Nino's uit Wijk en Aalburg.

MEEUWEN

Koningsdag

9:15 Fietsen versieren, thema: 'Dieren'.

10:00 Aubade.

10:15 Rondgang en koffie met oranjebitter (gratis voor 55+-leden van de Oranjevereniging).

11:00 Bingo.

12:30 Dorpslunch (inschrijven kan niet meer).

13:30 Bespreking uitslag fotoquiz Dorpskrant.

14:00 Interactieve fietstocht.

17:00 Prijsuitreiking fietstocht.

19:30 Pubquiz.

NIEUWENDIJK

Koningsdag

8:00-11:00 Rommelmarkt op het Tavenuplein. Een plaatsje voor de rommelmarkt reserveren kan via anne-marie@novnieuwendijk.nl. Reserveren is verplicht.

11:15 Dorpsbrunch in sporthal De Iris. Kaarten zijn te koop bij Groenten en Fruit Arie van der Stelt en bij Eetcafé Marie.

13:00 Tot 14:00 uur kunnen mensen weer inschrijven voor de autopuzzelrit. Men heeft tot 17:30 uur de tijd om de route op een goede manier te rijden en de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. De uitslag zal dit jaar 's avonds om 20:00 uur bekend worden gemaakt in sporthal De Iris, waarbij voor de beste puzzelaars weer leuke prijzen liggen te wachten.

14:30 Gezellige kindermiddag op het Tavenuplein. Entree is gratis.

19:00 Muzikale rondgang door het dorp met als thema: 'Goet/Foud'.

21:00 Koningsdagfeest. Sporthal De Iris wordt omgebouwd tot een gezellige feestlocatie, waar Johnny Gold zal optreden. Entree is gratis.

OUDENDIJK

Koningsdag

10:00 Fiets versieren met afsluitende optocht voor de kinderen van de basisschool en leden van Oranjevereniging Wilhelmina.

11:00 Muziekvereniging Kunst na Strijd zal spelen onder het genot van oranjebitter.

21:00 DJ Peter van Andel draaien op Willem's feestje in het OVO-gebouw.

SLEEUWIJK

Woensdag 25 april

14:30 Kinderbingo in de tent. De tent is open vanaf 14:00 uur.

20:00 Bingo. De tent is open vanaf 19:30 uur.

Donderdag 26 april

21:00 Oranjekroeg met een optreden van Menzo Kortland. Menzo Kortland won in december 2017 met imitaties van Guus Meeuwis en Gers Pardoel de Sound-Alike of Music Award van 3FM. Hij werd daardoor uitgeroepen tot de beste imitatie-artiest van Nederland. Entree is gratis.

Koningsdag

8:00 Reveille met Showkorps Wilhelmina. In de ochtend zal er ook nog een rondgang zijn van het Showkorps Wilhelmina. Deze rondgang zal door Sleeuwijk gaan en zal eindigen bij de tent waar dan het Wilhelmus gespeeld gaat worden.

9:00 Iedereen kan zijn plekje opbouwen voor de rommelmarkt, die vanaf 9:30 uur zal plaatsvinden tot 12:00 uur. Tijdens de rommelmarkt zal er een concert zijn van het Jeugdkorps Wilhelmina. Dit concert is van ca. 9:30-10:15 uur.

14:00 Iedereen kan terecht in de tent voor de leukste spelletjes, de lekkerste poffertjes en de mooiste schminkcreaties. Dit jaar zijn er buiten diverse spelen en een springkussen. De kosten voor leden is deze middag gratis. Voor niet-leden: 2,50 euro. De middag eindigt rond 17:00 uur.

Zaterdag 28 april

21:00 Helemaal Hollands. Deze avond kan niets ander worden dan één groot feest! Het 100% NL meezingfeest komt samen met Vinzzent en Het Feestteam naar Sleeuwijk. Leden van de Oranjevereniging mogen deze avond gratis naar binnen. Voor niet-leden geldt de entreeprijs van 12,50 euro.

VEEN

Het ochtendprogramma en de start van de fiets- en autopuzzeltocht zal worden georganiseerd rondom de gebouwen van de Venehof en de Vlaeshof.

Koningsdag

8:30 Start van de optocht met versierde fietsen, karren en skelters.

9:15 Diverse spellen op het parkeerterrein van de Venehof. Voor de echte waaghalzen zal er ook een stormbaan zijn.

11:00 Aubade op het parkeerterrein van de Venehof. Dit alles onder muzikale begeleiding van Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg.

11:30 Ballonnenwedstrijd.

11:30 Brunch. Dit jaar voor het eerst de Oranjebrunch. De kosten zijn 4 euro per persoon. Voor deze brunch zijn tot en met 23 april een brunchbonnen te koop bij Slagerij Vos, Koopcentrum Duijzer of Bakker van Ballegooijen. Deze bon geeft toegang tot de brunch.

13:00 Inschrijven en starten van de fietspuzzeltochten.

13:30 Inschrijven en starten voor de autopuzzeltocht.

14:30 Sluitingstijd inschrijven fiets- en autopuzzeltochten.

17:00 Sluitingstijd fiets- en autopuzzeltochten. De fiets- en autopuzzeltochten zullen eindigen bij het tentje in de Witboomstraat, waar mensen wat te eten en te drinken kunnen kopen.

18:00 Start van de spectaculaire zeepkistenrace. Dit jaar met een helling en een waterbak. En om er nog meer spanning in te brengen een heuse bocht welke de Willem de Zwijgerstraat in gaat. Verdeeld in diverse leeftijdscategorieën zullen de zelfgemaakte zeepkisten feestelijk de stoep van de Witboomstraat af komen rollen. Aansluitend is de prijsuitreiking.

WERKENDAM

Donderdag 26 april

20:30 Kingsnight met DJ Kyle, Beat Crooks en The Darkraver.

Koningsdag

14:00 Kinderkoningsdag met de zusjes Sarah en Julia Nauta en de Werkendamse zanger Willem de Jong.

19:00 Jaarlijkse oranjezangavond in de Rehobothkerk aan de Binnengriend 27 met medewerking van mannenkoor Door Eendracht Verbonden uit Werkendam met dirigent Peter Eilander. Er wordt solo gezongen door bariton Paul Visser. Organist op deze avond voor de samenzang en de begeleiding van het koor is Jaap Boer. Er zullen deze avond door het koor psalmen, gezangen en bekende vaderlandse liederen gezongen worden. Aan het einde van de avond worden twee verzen van het Wilhelmus gezongen. De opening, meditatie en sluiting wordt verzorgd door evangelist H.Bor uit Poederoijen. De toegang van deze avond is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor de Spaanse Evangelische Zending. Vanaf 18:30 uur is de kerk open.

20:30 Het Foute Koningsdagfeest, met optredens van Jody Bernal, De Voute DJ's en The Party Animals.

Zaterdag 28 april

14:00 Kindervrijmarkt.

20:30 Hollandse Avond. Raymon Hermans, Helemaal Hollands en Feest DJ René maken er een feestje van in Werkendam.

WIJK EN AALBURG

Koningsdag

8:30 Koningsontbijt bij Wijkestein. Kaarten verkrijgbaar bij Mikado Bloemen & Wonen, op=op.

9:30 Vaderlandse liederen zingen bij de vlag bij de hersteld hervormde gemeente aan de Engelsestoof 1. Daarna kunnen bezoekers de kleedjesmarkt bezoeken, de rommelmarkt en de boeken- en bloemenkraam. Koffie met oranjegebak is volop verkrijgbaar.

10:15 Aubade bij Wijkestein, met medewerking van brassband Oefening en Uitspanning. Aansluitend oranjebitter en ranja voor de kinderen.

11:00 Bonte Bombarie Kinderoptocht vanaf Wijkestein.

13:00-14:00 Inschrijven en start van de auto- en fietspuzzeltocht bij d'Alburcht.

13:00-17:00 Oranjefeest bij d'Alburcht met kleedjesmarkt, oranjemarkt, trampoline,spellen, springkussens, stormbanen etc.

17:00 Uitslag auto- en fietspuzzeltocht.

WOUDRICHEM

Koningsdag

9:00-13:00 Voetbalvereniging Woudrichem organiseert een vrijmarkt. Deelname is gratis. Graag vooraf even aanmelden bij Jolanda van der Wiel (06-27267452) of Ali Verhouden (06-42182997). Tijdens de staat er ook een springkussen en kan er in de kantine koffie, thee en limonade en een lekkere versnapering gekocht worden.

10:30-12:30 Kinderspelen op sportterrein Het Bolwerk van voetbalvereniging Woudrichem. Het welbekende koekhappen en spijkerbroekhangen zullen natuurlijk deze ochtend niet ontbreken, maar er zijn dit jaar ook nieuwe spellen zoals zweefbal en mega vier op een rij.

14:00-17:00 Korenmiddag met de Maasmaten en het Vischwijvenkoor. Onder het genot van o.a. een lekker visje kunnen bezoekers luisteren en meezingen met de bekendste liedjes.

In de vesting

Eendagstheater Een Lach en een Traan treedt al meer dan 25 jaar op tijdens Koningsdag. Speciaal voor dit optreden wordt zeer regelmatig hard geoefend. En elk jaar worden weer de meest bijzondere acts bedacht. Het repertoire van Een Lach en een Traan bestaat uiteraard uit Nederlandstalige liedjes, variërend van de ultieme smartlap tot zelf op maat geschreven nummers. Deze Koningsdag treedt het gezelschap op in de vesting van Woudrichem, toegang is gratis. Tijdschema:

10:45-11:30 bij het terras van ijssalon Baks in de Bagijnestraat.

11:45-13:00 bij het terras van brasserie Zus het Arsenaal.

15:00-15:30 bij het terras van café het Hoekske in de Kerkstraat, voorafgaand aan de DJ.

15:45-16:45 bij Oude Liefde in de Hoogstraat, voor de winkel.