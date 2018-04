AltenaLokaal biedt Aalburgers excuses aan om verkoop gemeentehuis

WIJK EN AALBURG • Shah Sheikkariem schaamt zich naar eigen zeggen kapot over het proces rondom de verkoop van het gemeentehuis in Wijk en Aalburg aan de Hervormde Gemeente Wijk.

Dat zei het raadslid van AltenaLokaal dinsdagavond tijdens de gemeenteraad. Dinsdagmiddag werd een brief van het provinciebestuur openbaar, waarin het wel toestemming geeft voor de verkoop van het pand, maar waarin het tegelijkertijd kritische kanttekeningen plaatst bij de handelwijze van het Aalburgse gemeentebestuur.

"In totaal worden we wel tien keer op de vingers getikt", becijferde Sheikkariem. "Namens AltenaLokaal wil ik de inwoners excuses aanbieden dat we dit proces zo hebben laten verlopen."

Kritiek kwam er ook van Kees de Waal van Progressief Altena. Zijn partij had volgens hem in een eerder stadium al dezelfde punten als de provincie aangedragen. "Ik neem aan dat de portefeuillehouder inmiddels in de pen is geklommen en een brief naar het provinciehuis heeft gestuurd met de mededeling dat ze haar eigen regels onjuist hanteert", klonk het dinsdagavond cynisch.

Volgens wethouder Arie van Loon en burgemeester Fons Naterop staat de brief uit Den Bosch in schril contrast met het gesprek dat het college vorige week met het provinciebestuur heeft gevoerd. "Dat was constructief en verliep in een goede sfeer. De toon van het gesprek was anders dan van de brief."

Bovendien constateerde Van Loon ook wel enige tegenstrijdigheid in het schrijven. "De verkoop van het gemeentehuis zou in strijd met het financieel belang van de nieuwe gemeente Altena, maar een alinea daarna schrijft de provincie dat dat ook geldt als we het gebouw niet verkopen."

Tom Oostra