Jolanda de Jong wil mensen blij maken

SLEEUWIJK • Jolanda de Jong (55) werkte bijna veertig jaar als kapster. Totdat schouder- en rugklachten haar dwongen te stoppen. Thans helpt ze mensen met huid- en haarproblemen met haar bedrijf LiVage.

"Als achtjarige wilde ik al kapster worden en dat heb ik bijna 40 jaar gedaan. De laatste jaren ging ik naar de mensen thuis, vooral naar mensen die moeilijk ter been waren. Ik weet hoe belangrijk mensen het vinden als ze in hun vertrouwde omgeving worden verzorgd. Nadat ik moest stoppen vanwege gezondheidsklachten, ontmoette ik op een beurs Lisette van Geffen van LiVage en na een kennismakingsgesprek ben ik in 2016 begonnen." De Jong woonde voorheen in Zoeterwoude, maar de liefde bracht haar in Sleeuwijk. Alvorens ze startte volgde ze de opleiding voor haarwerkspecialist, later gevolgd door een opleiding dermatologie.

Zelfverzekerd

"Als mensen te horen krijgen dat ze kanker hebben, stort hun wereld in. Ze worden onzeker, helemaal als ze door de chemo ook nog kaal worden. De eerste keer komen hier vooral verdrietige mensen binnen, vaak zijn ze ook nerveus. Ze mogen hier huilen en hun verdriet delen, soms schiet ik zelf ook vol. Daarom kun je dit werk niet doen als 20-jarige. Met mijn werk wil ik vooral dat mensen weer zelfverzekerd worden. Het is zo mooi om te zien als ze met een pruik weer met een glimlach de deur uit gaan."

In het eerste gesprek met Jolanda de Jong worden kleuren en modellen bekeken, maar wordt ook het hoofd opgemeten. In het tweede gesprek kunnen dan zo'n tien tot vijftien modellen worden gepast. "Bij 99 procent van de mensen vinden we dan het juiste model en dan gaat die persoon gelukkig de deur weer uit." In een derde gesprek volgt de afwerking. "Soms zit de pruik niet lekker of te los. Dan kan ik deze met een stukje tape vastzetten of kleiner maken. Mensen kunnen door prednison ook dikker worden en dan moet de pruik soms aangepast worden."

Na het derde gesprek houdt De Jong nog een jaar lang contact. Naast het aanmeten van pruiken zorgt Jolanda de Jong tevens voor de afwikkeling van het papierwerk voor de ziektenkostenverzekering; mensen krijgen van de basisverzekering standaard 431 euro voor een pruik.

Naast advies over haarwerk is De Jong tevens gespecialiseerd in huidproblemen, zoals bijvoorbeeld psoriasis. Met een scope analyseert ze de huid en kan ze gericht advies geven over de aanpak en herstel van de huid. Jolanda de Jong werkt in de hele Biesboschregio van postcode 4200 tot 5400. Een afspraak maken kan in haar studio in Sleeuwijk, maar ze gaat ook naar mensen thuis.

Liefst maakt ze snel een afspraak, om zo mensen snel te kunnen helpen. Bellen om een afspraak te maken kan naar 06-2844 0661. Mailen mag naar jolanda.dejong@livage.nl.