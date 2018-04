Mara en Fleur beklimmen met Team #Famous Alpe d'Huez

ALMKERK/WOUDRICHEM • De 13-jarige Mara Koekkoek uit Almkerk en Fleur Spaapen uit Woudrichem gaan onder de vlag van Team #Famous meedoen aan Alpe d'HuZes, de actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend op een dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d'Huez beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker.

"In onze omgeving zijn er de laatste tijd veel mensen met kanker en wij willen graag iets bijdragen", legt het tweetal uit. "Daarom hebben we dit sportieve doel uitgekozen."

Mara en Fleur hebben als doel om ook daadwerkelijk zes keer de berg op en af te gaan en zoveel mogelijk geld op te halen. Hun streefbedrag is 7500 euro. "Daarbij vinden we het ook erg gaaf om deze uitdaging aan te gaan en is het is gezellig om samen te trainen", klinkt het enthousiast. De moeder van Fleur gaat ook mee. Wie het team wil ondersteunen kan terecht op de website deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/famous.

Met de opbrengsten van Alpe d'HuZes wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als doel de ziekte onder controle te krijgen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker. Op 6 en 7 juni 2018 vindt de dertiende editie van Alpe d'HuZes plaats.