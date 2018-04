Vrijwilligers voor Altena Actief gezocht

REGIO • Voor het nieuwe project Altena Actief zijn MEE Plus regio Brabant-Noord en welzijnsinstelling Trema op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die mensen met autisme willen begeleiden bij hun vrijetijdsbesteding.

Het project is ontwikkeld speciaal voor mensen vanaf 18 jaar met autisme, die moeite hebben met het invullen van hun vrije tijd of met het leggen van contacten. Het doel van het project is om voor kleine groepen mensen - minimaal vier, maximaal zes personen - een maandelijkse activiteit te bieden die wordt georganiseerd en begeleid door vrijwilligers.

Mensen die interesse hebben kunnen vrijblijvend contact opnemen met Annabel van Wijk van Trema Welzijn, via annabel.van.wijk@trema.org of 0183-408444.