Renze Bergsma: 'Het beeld bij Altena is zo positief'

WOUDRICHEM • Renze Bergsma zal als echte 'Altenees' de nieuwe gemeente blijven dienen. Om te beginnen in de rol van lijstduwer voor het CDA.

Pakweg tien jaar geleden zaten de interviewer en Renze Bergsma ook tegenover elkaar. Toen werd de CDA'er gevraagd naar zijn eerste honderd dagen als wethouder in Woudrichem, een insteek die toen populair was in journalistiek Nederland.

Nu gaat het over zijn laatste maanden in Woudrichem en de vraag waarom hij geen lijsttrekker voor CDA Altena is geworden. Niet dat Roland van Vugt zo'n onlogische keuze is, maar Bergsma had als ervaren politicus ook niet misstaan bovenaan de kieslijst van de christen-democraten. Hij lacht. "Als partij schuif je je beste mensen naar voren en ik sta volstrekt achter deze lijsttrekker. Roland is een logische keuze. Wij zijn zowel politieke vrienden als vrienden in het dagelijks leven en hij heeft ontzettend hard gewerkt voor Altena. 30 jaar geleden ging hij al langs de deuren om te enquêteren voor één gemeente."

Lijstduwer

Goed, geen lijsttrekker dus. Maar is lijstduwer - Bergsma bezet bij de gemeenteraadsverkiezingen in principe geen verkiesbare plaats - dan niet meteen het andere uiterste? "Ik heb altijd gezegd dat een oud-wethouder in de gemeenteraad niet werkt, dus ik ambieer het raadslidmaatschap niet. Bovendien maak ik graag ruimte voor de nieuwe gezichten van het CDA. We hebben een erg talentvolle club mensen en onder hen kandidaten die ook echt graag de gemeenteraad in willen. Het wethouderschap sluit ik overigens niet uit. Mijn hart ligt bij Altena en de publieke zaak. Maar laat de mensen in november eerst maar eens gaan stemmen. Daarna zien we wel weer verder."

De Woudrichemmer omschrijft zichzelf als een 'echte Altenees' en spreekt van een 'supergave gemeente' om in te wonen en te werken. Een gemeente die volgens zijn contacten in Den Haag als voorbeeld dient voor andere herindelingskwesties.

Vandaag (woensdag) wordt de fusie van Aalburg, Werkendam en Woudrichem besproken in de Tweede Kamer, maar Bergsma verwacht niet dat daar veel woorden aan vuil gemaakt zullen worden. "Het beeld bij Altena is zó positief. Daar hebben we met z'n allen ook heel hard aan gewerkt. We hebben heel systematisch het lijstje afgevinkt. Er is ook niet één bezwaar tegen de herindeling gekomen, wel wat zienswijzen."

Nieuw gemeentehuis

Eén van de punten op het lijstje was de huisvesting van de nieuwe gemeente: de aankoop van het pand van de Rabobank in Almkerk. "We wilden eens een keer doen wat logisch is", zegt Bergsma met een knipoog. "Het is uniek dat je zo'n pand met die centrale ligging kan bemachtigen voor zo'n prijs, zo'n 8,6 miljoen euro. Een nieuw gemeentehuis zou vele malen duurder geweest zijn. Iedereen ziet hoge bedragen, maar het gaat uiteindelijk om de jaarlasten. En die worden lager dan dat ze nu zijn." Er zijn gemeenten die tien tot vijftien jaar doen over de huisvestingsdiscussie, vervolgt de Woudrichemmer. "Dat wij er zo snel uit zijn geeft een boost aan je werk en aan de organisatie."

En toch laten de drie gemeenteraden zich niet zo gemakkelijk overtuigen van de noodzaak van het extra budget dat nodig is om de 60 tot 70 werkplekken die het gebouw nu nog tekort komt te realiseren. Ook de drie CDA-fracties zijn daarbij niet onverdeeld. "Twijfel is het begin van wijsheid, dus het is goed dat er kritisch naar die investering gekeken wordt. Later dit jaar praten we er nog eens over met de gemeenteraden. In Altena kiezen wij voor goed werkgeverschap. Dat betekent dat je professionaliteit aanbiedt, maar dat je dat ook faciliteert. We komen nog voor zo'n 100 mensen werkplekken tekort. Als het geld voor de uitbreiding er voorlopig niet doorkomt, moet de politiek ook de consequenties van het alternatief dragen."

Met het afscheid van de gemeente Woudrichem in zicht, is de wethouder Financiën trots op hoe de gemeente met een ordentelijk huishoudboekje opgaat in het grote geheel. "Ik ben blij dat we Woudrichem op kracht naar Altena kunnen brengen." Waar Bergsma zich de komende maanden in ieder geval nog voor wil inzetten is de drugsproblematiek. "Alleen een wijzend vingertje helpt niet. We moeten mensen in moeilijkheden ook een helpende hand bieden."

Tom Oostra