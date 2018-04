Samenloop voor Hoop zoekt organisatietalent

REGIO • Uit een tweede Samenloop voor Hoop in Altena zou veel meer te halen zijn, mits voldoende commissieleden zich melden bij de organisatie.

Over de animo onder deelnemers en vrijwilligers op de dag zelf zit Jenny van Mersbergen, als secretaris betrokken bij de eerste editie in 2016, niet in, maar bij de plannen voor een tweede Samenloop voor Hoop in 2019 of 2020 zou het fijn zijn als er meer commissies zijn en werkgroepen beter bemand kunnen worden.

"Twee jaar geleden waren heel veel mensen enthousiast en ik wil wel eens weten of die mensen daadwerkelijk nog zo enthousiast zijn."

Paar uur per week

Het gaat dus om mensen die hun tijd en energie willen steken in het op poten zetten van het evenement. "In de beginfase kost je dat ongeveer enkele uren per week, de laatste dagen voor de samenloop misschien wel een paar uur per dag", legt Jenny uit. Aan de andere kant is het erg dankbaar werk, benadrukt ze. "Het is geen opgave, maar wel heel intensief."

Geïnteresseerden zijn eind mei welkom op een voorlichtingsavond in Het Verlaat in Almkerk, bedoeld om een beeld te krijgen van wat het inhoudt om bij de organisatie betrokken te zijn. In 2016 haalde de Samenloop voor Hoop in totaal bijna 135.000 euro op. Met meer mensen in de organisatie moet er meer uit te halen zijn, stelt Jenny, "We willen die beleving graag nog een keer organiseren. Een podium bieden voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. We zoeken daarom organisatietalent uit heel Altena."

Meer informatie via Jenny van Mersbergen (06-23096613 of jennyvanmersbergen@gmail.com) en Nico van Rijswijk (nico@vanrijswijkfiscaal.nl en 06-37401066).