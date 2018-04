Brassband O&U heeft reisvirus te pakken

WIJK EN AALBURG • Na een zeer geslaagde concerttour naar Vietnam begin 2017, heeft brassband Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg het reisvirus te pakken.

De band heeft van een aantal sponsors van de Vietnam-tour een uitnodiging ontvangen en aanvaard om tijdens het hemelvaartweekend naar Galati in Roemenië te komen om daar meerdere concerten en workshops te geven. Galati is de grootste Roemeense havenstad aan de Donau. De stad heeft een koopvaardij- en een marinehaven en de grootste en oudste scheepswerf van Roemenië.

Deze industrie heeft ervoor gezorgd dat er ook veel Nederlandse bedrijven hier actief zijn. Woensdag 9 mei gaat O&U per vliegtuig en bus naar Galati.

Programma

Het programma staat al grotendeels vast. Op donderdag is het eerste concert op een rondvaartboot op de Donau. Vrijdag wordt de Damen Galati scheepswerf bezocht, waar een lunchconcert gegeven wordt. 's Avonds staat er een concert in het 'gradina publica' park van Galati met de plaatselijke fanfare Valurile Dunarii op het programma.

Zaterdag wordt er overdag een workshop gegeven aan kansarme kinderen via de Heart of a Child Foundation Galati, in de avond is er een galaconcert in Galati Musical Theatre voor de medewerkers van de sponsoren. Zondagavond treedt Oefening en Uitspanning op tijdens een benefietconcert, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Heart of Child Foundation Galati.

In juli won Oefening en Uitspanning tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade in de eerste divisie en hierdoor mag het zich vier jaar lang wereldkampioen noemen. Alsof dit nog niet genoeg was, werd de band in oktober ook nog Nederlands kampioen eerste divisie tijdens de NBK in Utrecht.