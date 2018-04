Jonge Woudrichemse muzikanten laten van zich horen

WOUDRICHEM • De Woudrichemse muziekvereniging Kunst Na Strijd kan terugkijken op een geslaagde voorspeelmiddag, waarbij de nieuwe aanwas zaterdag liet horen wat ze in huis hebben.

De middag was bedoeld voor de jeugdleden, maar ook de gevorderde muzikanten mochten meedoen.

In een gezellig gevuld Rondeel traden veel leden van de vereniging op. Sommigen alleen, anderen in een duet of trio, sommigen met cd en weer anderen met pianobegeleiding. Zo waren er optredens van leerlingen die in oktober met de blazersklas zijn begonnen op de Eben Haëzer. Zij bewijzen dat muziek maken heel leuk is, en dat je in een half jaar tijd al hele leuke liedjes kunt spelen met elkaar.

Ook waren er gevorderde leerlingen die meededen. Rianne en Marieke op dwarsfluit met pianobegeleiding en Fabiënne op klarinet oogstten veel lof met hun indrukwekkende optredens. Ook was er een kopertrio (cornet-trompet-trombone) wat bij elkaar opgeteld goed is voor 118 jaar muzikale ervaring.

Tevens was er een heel aantal leerlingen dat nu een paar jaar les heeft en met elkaar in het Opleidingsorkest speelt. Zij traden allemaal individueel op en het publiek was ook van deze optredens onder de indruk.

Jury

De jury voorzag alle optredens van vakkundig commentaar. Uiteraard met hier en daar een kritisch woord, maar natuurlijk met de nadruk op wat er allemaal wel goed ging. Het opleidingsorkest van Kunst Na Strijd trad halverwege de middag op. De muzikanten brachten een zeer gevarieerd en licht programma ten gehore, dat aangekondigd werd door de leerlingen van het orkest zelf.

Alle deelnemers kregen behalve hun juryrapport ook een certificaat van deelname mee naar huis en de meeste van hen kijken alweer uit naar de volgende editie van de voorspeelmiddag.