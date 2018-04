Jeugdfanfare Altena (JA!) trots op vijfde plaats

REGIO • Jeugfanfare Altena (JA!) heeft bij het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK) in Drachten een vijfde plaats bemachtigd.

Dirigent Ron van Vuuren is daarom ontzetten trots op 'zijn' jeugdfanfare. JA! pakte 85,67 van de 100 punten. "We zijn in september 2016 met negen muzikanten gestart en dan spelen we anderhalf jaar later met 40 muzikanten op een zeer goed niveau in de 4e divisie op het ONFK", aldus Van Vuuren.

De muzikanten van JA! gaan nog optreden in de Efteling. Daarna gaan zij studeren op de compositie die zij in januari 2019 in première mogen brengen ter gelegenheid van 'Altena Bruist!'.