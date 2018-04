Dagbesteding Liev & Leev opent in Werkendam

WERKENDAM • Stichting Het Erfdeel wil vanuit christelijk perspectief hulp bieden aan kwetsbare mensen.

Zeven jaar na de opening van Leevboerderij Het Erfdeel wordt naast de boerderij gestart met dagbesteding Liev & Leev. Zo wordt zorg geboden dichtbij huis voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De nieuwe ruimte voor de dagbesteding naast de boerderij aan de Werkensedijk oogt nog wat kaal, de spulletjes voor de aankleding en verdere inrichting van het pand komen nog. Het weerhoudt Willemiek van Berchum uit Werkendam niet om enthousiast te vertellen over de dagbesteding voor jongvolwassenen, die van start gaat onder de noemer Liev & Leev.

Dichtbij

"We willen met de dagbesteding de zorg in Werkendam dichtbij brengen, dat doen we het liefst samen met de buurt. We beginnen straks met dagbesteding op twee dagdelen. Mensen mogen hier tuinieren of schoonmaken in de boerderij. Verder gaan we cadeaupakketjes samenstellen van de producten van Leev en verkopen. Buurtbewoners mogen koffie komen drinken, zo kunnen we verbinden met de buurt. We willen contact leggen met bewoners in De Erker. We hebben gehoord dat sommige mensen hun hond eigenlijk niet meer kunnen uitlaten. Dit is bijvoorbeeld iets wat we met Liev & Leev kunnen oppakken. Ook zouden we mensen kunnen helpen met andere huishoudelijke klussen of onderhoud."

Bij Liev & Leev gaat het vooral om samen: samen leven, samen delen.

De eerste aanmeldingen voor de dagbesteding zijn al binnen. Het gaat om twee bewoners van de Leevboerderij. Daar worden jongeren opgevangen die tijdelijk niet thuis of zelfstandig kunnen wonen. Op de boerderij is plaats voor acht bewoners. Ze worden begeleid door een beheerdersechtpaar, dat voorin de boerderij woont.

Uitbreiden

"Het merendeel van de bewoners studeert of werkt, maar twee van hen waren op zoek naar dagbesteding. We willen het aantal mensen natuurlijk graag uitbreiden met meer mensen. De gemeente Werkendam, Trema en Zorgcollectief Altena hebben toegezegd mensen te verwijzen door naar Liev & Leev voor de dagbesteding aan mensen met een WMO-indicatie. We staan open voor alle mensen die opvang nodig hebben, maar kijken ook of we ze passend werk kunnen bieden. Zo niet, dan kunnen we ze ook begeleiden naar een andere plek." Willemiek van Berchum volgde een vereiste zorgopleiding voor de begeleiding en werkt al enkele jaren op andere zorgboerderijen en deed zo de nodige ervaring op in dagbesteding.

Liev & Leev houdt zaterdag 21 april van 10:00 tot 15:00 uur een voorjaarsfair. Ze verkopen allerlei lekkers en kinderen mogen in een legertruck rijden. Om 11:00 uur wordt de dagbesteding officieel geopend door wethouder John Bakker. Iedereen is welkom om een kijkje te komen. ook omwonenden zijn van harte welkom op de voorjaarsfair.

Hannie Visser-Kieboom