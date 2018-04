Van Oord legt de loper uit voor de 'Werkendam'

WERKENDAM • Het wereldwijd opererende bagger- en offshorebedrijf Van Oord uit Rotterdam keerde voor de viering van haar 150-jarig bestaan terug naar de roots. In het dorp Werkendam begon de griendwerker Govert van Oord in 1868 met zijn eigen bedrijf. Hij kon toen niet bevroeden dat 150 jaar later zijn naam weer veelvuldig werd genoemd in het dorp aan de rivier.

De start van het 150e jubileumjaar begon al op vrijdagmorgen; Van Oord bood vmbo-leerlingen van het Willem van Oranje College en het Da Vinci College in samenwerking met Werkendam Maritime Industry (WMI) een rondleiding aan op de het schip de 'Werkendam'.

Ook andere relaties mochten vrijdag een kijkje nemen op het kraanschip, het eerste schip in de vloot van Van Oord dat op vloeibaar aardgas (LNG) vaart. De tank is groot genoeg om twee weken op LNG te varen. Wél is als back-up gasolie aan boord voorradig. De vloot van Van Oord bestaat uit meer dan 100 schepen.

Werkendamse vakmanschap

Het kraanschip werd gebouwd op scheepswerf Neptune in Hardinxveld; toch bleek Werkendams vakmanschap bij de bouw onmisbaar. Zo werd de stuurhut geleverd door een Werkendams bedrijf. Het nieuwe kraanschip wordt vooral ingezet voor dochterbedrijf Paans Van Oord bij kleinschalige kust- en oeverwerken en langs de grote rivieren voor onderhoud aan de oeverbescherming.

Voor de doop van de 'Werkendam' was de kade in de Biesboschhaven zaterdagmorgen feestelijk aangekleed in de bedrijfskleuren oranje en koningsblauw. Zo werd langs de gehele kade een vrolijke oranje loper uitgerold en wapperde de vlaggen in mast van de 'Werkendam'. Het familiebedrijf Van Oord had alle nazaten van griendwerker Govert van Oord uitgenodigd bij de doopplechtigheid. Zijn jongste kleinzoon Govert van Oord, tevens voorzitter van de Van Oord familievereniging liet weten dat thans 130 gezinnen lid zijn.

Het nieuwste LNG-kraanschip 'Werkendam' werd gedoopt door Pia van Oord-Wiessing, echtgenote van de jongste kleinzoon van Govert van Oord. Maar het bleef zaterdag niet bij de doop van het nieuwe, moderne kraanschip.

Standbeeld

Diezelfde ochtend werd aan de Sasdijk tegenover eetcafé De Vrouwenhemel het standbeeld van de griendwerker onthuld, als eerbetoon aan de godvruchtige Govert van Oord (1840-1912). Ruzie over de zondagsrust deden hem besluiten zijn baas de rug toe te keren en een eigen bedrijf te beginnen. Het griendwerk in de Biesbosch vormde in de negentiende eeuw de bakermat voor de natte aannemerij.

Na het heengaan van Govert van Oord in 1912 zette zijn nazaten het bedrijf voort, lange tijd was het bedrijf één van de grootste werkgevers in het dorp. Thans werken nog zo'n tachtig Werkendammers bij het bedrijf. Verder herinnert bijna niets meer aan Van Oord in Werkendam. Het laatste kantoor werd al meer dan tien jaar geleden gesloopt, de laatste werf van het bedrijf aan het Steurgat sloot een jaar geleden.

Over de familiegeschiedenis gaf de Van Oord familievereniging in de loop der jaren al diverse publicaties uit, zoals zes jaar geleden het boek 'Van Oudewater naar Werkendam', dat werd geschreven door de kleinzonen Koos en Govert van Oord. In het boek is de stamboom van de familie opgenomen. Ook over het bedrijf Van Oord verschenen al diverse boeken zoals 'Een gedurfde onderneming' (2001) en 'Een grote onderneming' (2016) over de meest recente geschiedenis.

In het 150-jarig bestaan van het familiebedrijf vonden diverse splitsingen plaats, maar anno 2018 zijn alle afzonderlijke bedrijven weer samengevoegd tot Van Oord NV; bij het bedrijf in Rotterdam werken wereldwijd 4500 mensen. Naast het baggerwerk bouwt Van Oord windmolens op zee en is het bedrijf actief in de olie- en gaswinning.

Joke Korteweg schrijft thans aan een nieuw boek, waarin de familieverhalen een plek krijgen. Dat boek moet komend najaar verschijnen.

Hannie Visser-Kieboom