SOVAK aan de slag in Vlechtwerk

WERKENDAM • De partners van Vlechtwerk in Werkendam en SOVAK hebben donderdag het convenant over de invulling van de dagbesteding door de medewerkers en cliënten van SOVAK in de nieuwe multifunctionele accommodatie ondertekend.

Dagelijks zijn er zo'n acht mensen van SOVAK aanwezig in Vlechtwerk. Zij verrichten voor alle partners - dorpshuis, scholen, bibliotheek en kinderopvang - diverse hand- en spandiensten.