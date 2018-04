Giessens familiebedrijf Schouten bestaat 125 jaar

In 1893 is het familiebedrijf gestart als bakkerij.

In 1893 is het familiebedrijf gestart als bakkerij.

GIESSEN • Dit jaar bestaat het Schouten-familiebedrijf uit Giessen 125 jaar.

In 1893 is het bedrijf gestart als bakkerij in de Burgstraat in Giessen. Daarna is de familie Schouten jarenlang actief geweest in de handel van (plantaardige) grondstoffen en veevoeders.

Op dit moment zijn er vier takken van het Schouten-familiebedrijf werkzaam aan de Burgstraat in Giessen. Schouten Advies is een ervaren specialist in kwaliteitszorgsystemen. Zij adviseren en begeleiden bedrijven actief in de levensmiddelen- en diervoedersector.

Schouten Certification is een onafhankelijke certificatie instelling, die bedrijven in de keten van levensmiddelen, diervoeders en co-substraten ondersteunt met objectieve en deskundige audits en inspecties. Nutrilab is een gespecialiseerd laboratorium, een partner in voedselveiligheid voor bedrijven en organisaties actief in de verwerking, productie en controle van voedingsingrediënten en -producten.

Vegetarische producten

In 1990 is Schouten Europe gestart met de ontwikkeling, productie en verkoop van vegetarische producten op basis van plantaardig eiwit. Zij leveren deze producten naar retail, foodservice en industrie in meer dan 40 landen.

De afgelopen maanden is er flink verbouwd aan het pand aan de Burgstraat. Zo is de entree vernieuwd en is er een nieuw R&D-centre ontwikkeld voor Schouten Europe.

Op donderdag 28 juni zal er een heropening en feestelijke jubileummiddag worden georganiseerd voor zakelijke relaties. Op zaterdag 30 juni zal er een open dag worden gehouden voor werknemers, familieleden, buurtbewoners en overige relaties.

http://www.schouteneurope.com

http://www.goodbite.nl

http://www.schoutenadvies.nl

http://www.nutrilab.nl

http://www.schoutencertification.nl