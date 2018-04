Maatregelen tegen geluidsbelasting provinciale wegen

REGIO • De provincie Noord-Brabant maakt extra maatregelen mogelijk om de geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door provinciale wegen te verminderen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de officiële plandrempel voor geluidsbelasting van 65 dB te handhaven. Daarnaast gaat de provincie ook onderzoeken of het mogelijk is om maatregelen te nemen bij woningen met een geluidsbelasting tussen de 60 en 65 dB. Naast het toepassen van stil asfalt of de aanleg van een geluidsscherm of -wal wordt bij de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen voortaan ook bekeken of gevelmaatregelen de belasting van geluid verminderen.

Voor dat laatste wordt een subsidieregel in het leven geroepen. Het aantal woningen dat met deze nieuwe werkwijze in aanmerking komt voor maatregelen wordt ruim verdubbeld van 2600 naar 5700. Bij woningen in de geluidbelastingklasse 60-65 dB wordt wel bekeken of het rendement van de maatregelen opweegt tegen de kosten.

Voor de nieuwe subsidiemaatregel wordt voortaan 1,5 miljoen euro per vijf jaar bovenop de kosten voor stil asfalt en geluidsschermen gereserveerd.